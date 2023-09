Benfica conquista Supertaça feminina batendo o Sporting nos penáltis

O Benfica conquistou nesta quarta-feira, pela terceira vez, a Supertaça feminina de futebol, revalidando o título, ao vencer na final o Sporting por 3-0, no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, em Aveiro.

Num derby muito bem disputado e com inúmeras oportunidades de golo para ambas as equipas, a internacional portuguesa Kika Nazareth, numa iniciativa individual, adiantou as "encarnadas" aos 55', enquanto Andrea Norheim marcou para as "verde e brancas", aos 73' - na cobrança de um livre directo, Maiara Niehues, que tinha saído do banco, levou a bola a embater no travessão e, na recarga, a central Norheim repôs a igualdade.

Depois de um prolongamento em que o empate a uma bola não se alterou, foi preciso recorrer às grandes penalidades. Carole Costa, Marta Cintra e Laís Araújo não falharam para as "águias", enquanto o Sporting falhou as três tentativas que teve - Andrea Norheim, Fátima Dutra e Fátima Pinto não conseguiram bater a guarda-redes alemã Lena Pauels.

O clube da Luz, que com a conquista desta quarta-feira repetiu os títulos de 2019 e 2022, o ano passado também face às "leoas" (4-1 após prolongamento), isolou-se, assim, na liderança do ranking da prova, com três títulos, em oito edições, contra dois do Sporting e um de Futebol Benfica, Valadares Gaia e Sporting de Braga.