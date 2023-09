RTP vai festejar 40 anos de O Tal Canal e 50 anos de carreira de Herman José

Apresentação da grelha da estação pública deu ainda data para estreia da terceira temporada de Taskmaster e elencou as cinco próximas séries do canal.

Dia 22 de Outubro celebram-se os 40 anos de O Tal Canal, um dos mais revolucionários programas do humor televisivo português e a RTP vai fazer uma festa à volta da data redonda, bem como dos 50 anos de carreira de Herman José. O anúncio foi feito no final da tarde desta quarta-feira pela direcção de programas da RTP1, que apresentou ainda um apanhado das suas apostas para o final de 2023 e o início de 2024 — cinco séries, a terceira temporada do concurso Taskmaster, um novo programa diário de jornalismo cultural ou o regresso de Programa Cautelar.

Num Teatro Capitólio cheio de "rostos RTP", essa categoria a que em televisão se convencionou chamar aos actores, apresentadores ou jornalistas que pertencem às equipas mais ou menos fixas de um canal, uma das principais novidades ficou para o fim: Taskmaster, o programa de humor disfarçado de concurso com celebridades, regressa com novo elenco e terceira temporada já dia 23 de Setembro. Vasco Palmeirim e Nuno Markl recebem agora Wandson Lisboa, Madalena Abecassis e Cândido Costa.

Mas o ponto alto da apresentação de mais de uma hora que assinala a rentrée da estação pública foi a ovação de pé que recebeu Herman José após o anúncio, pouco detalhado, de que o seu Tal Canal, programa nascido em 1983, será homenageado e que a sua carreira o será também. Uma espécie de aclamação prévia para o grande nome do humor português do Portugal democrático. "Eis-me chegado à fase Ruy de Carvalho", brincou, sobre o momento de carreira de um veterano, quando subiu ao pequeno palco redondo e azul montado no Capitólio para contar uma breve história da sua carreira. Que foi do assédio por um encenador no Teatro ABC até ao nascer da sua amizade com Nicolau Breyner e a historietas sobre os seus primeiros agentes. Foi com uma frase de um deles, proferida há décadas em jeito de elogio após um espectáculo, que fechou a intervenção: "Tenho visto muita merda, mas como tu nunca vi. Parabéns."

Cinco novas séries, zero datas

O director de programas José Fragoso começou a apresentação repetindo que "a RTP é a grande máquina de produção independente de ficção" em Portugal, mas ficaram quase para o fim as menções às novas séries que aí vêm — e nada sobre cinema ou documentários. Codex 632, a série que adapta o best-seller de José Rodrigues dos Santos e que inaugura uma co-produção RTP/Globoplay (o serviço de streaming da brasileira rede Globo), encetará as suas aventuras em Outubro, sabendo-se apenas que nesta temporada as séries da RTP passarão a estrear-se às segundas-feiras. A série conta com Paulo Pires como protagonista e com Deborah Secco ou Betty Faria no elenco.

Entre as novas séries ainda sem data estão Erro 404, um drama protagonizado por Inês Aires Pereira, mais conhecida pela comédia, em que uma aplicação toma conta da vida de uma mulher — e de quem a rodeia; Lusitânia, que adapta lendas e contos fantásticos portugueses, também está na calha, bem como a terceira temporada de Operação Maré Negra, com Soraia Chaves e Lúcia Moniz a combater o narcotráfico entre a Amazon Prime Video e a RTP, com co-produção da Ukbar Filmes. Por fim, Matilha, o spin off de Sul, uma das melhores séries portuguesas dos últimos anos, figura nas propostas da RTP para o futuro próximo com Afonso Pimentel e Margarida Vila-Nova nos principais papéis de uma série cheia de acção e Marvila. Tudo indica que só se estreie em 2024.

Além do regresso de Masterchef em Novembro ou de The Voice já dia 17, a RTP1 anunciou a criação de um programa diário de informação cultural, Ensaio, bem como o regresso do programa de Filomena Cautela, o Programa Cautelar (30 de Setembro), que abordará temas como a habitação ou a inteligência artificial, bem como o novo apresentador do talk-show 5 Para a Meia-Noite. Gilmário Vemba é o senhor que se segue e, aos 38 anos, cumpre o sonho de ser anfitrião e uma marca na história da televisão portuguesa ao ser o primeiro negro a ocupar essa cadeira de conversas audiovisuais.