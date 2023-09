Quarta na TV: Uma viagem, O Suspeito e A Outra Rapariga Negra

CINEMA

A Viagem dos Cem Passos

Cinemundo, 19h

Desde sempre que a família Kadam convive de perto com todas as subtilezas do mundo da culinária: os seus cheiros, sabores e segredos mais delicados. Agora, depois de serem obrigados a deixar a sua Índia natal, os Kadam instalam-se numa pequena e pitoresca aldeia no Sul de França, que julgam ser o local ideal para abrir um restaurante cujos sabores especiais cativem o paladar dos seus habitantes. Realizada por Lasse Hallström e escrita por Steven Knight, uma comédia gastronómica com Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal e Charlotte Le Bon. É uma adaptação da obra homónima de Richard C. Morais que se tornou um best-seller internacional.

O Terramoto

Cinemundo, 21h05

Em 2015, o filme-desastre norueguês Bølgen: Alerta Tsunami mostrou um tsunami a ameaçar Møre og Romsdal. O Terramoto passa-se três anos após esse evento, com o geólogo Kristian Eikjord (Kristoffer Joner) e a família agora a verem-se a braços com uma nova ameaça: um terramoto que está prestes a causar destruição em Oslo. Desta feita, em vez de Roar Uthaug, o filme tem atrás das câmaras John Andreas Andersen, o director de fotografia tornado realizador.

Bird - O Fim do Sonho

AXN Movies, 21h10

Em 1988, Clint Eastwood realiza um filme que constitui um tributo à memória do músico Charlie Parker, um virtuoso do saxofone que revolucionou o jazz nos anos 40. Conhecido pela carinhosa alcunha de “Bird”, Parker e o trompetista Dizzy Gillespie formaram em 1944 o primeiro dueto de bebop. Parker viciou-se no consumo de heroína e álcool e a sua vida privada foi uma sucessão de falhanços e tragédias, contrastando com o sucesso que obteve como músico. Acabaria por morrer, vítima de ataque cardíaco, com apenas 34 anos. É de realçar a banda sonora, que foi premiada com um Óscar em 1989. Forest Whitaker, o protagonista, ganhou o prémio de melhor actor no Festival de Cinema de Cannes.

SÉRIES

O Suspeito

Disney+, streaming

Estreia. Joe (Aidan Turner) é um psicólogo clínico que aconselha a polícia britânica. Desta feita, depois de lhe ter sido diagnosticada a doença de Parkinson, está a ajudar no caso de uma mulher que foi esfaqueada e encontrada num cemitério e que diz que as 21 facadas que levou foram dadas por ela própria. Baseada no livro homónimo de Michael Robotham de 2004, esta minissérie de cinco episódios tem como autor Peter Berry.

A Outra Rapariga Negra

Disney+, streaming

Estreia. Nella (Sinclair Daniel) é uma assistente editorial numa grande editora de livros em Nova Iorque. É a única mulher negra que trabalha lá, até ao dia em que ganha uma nova colega, que rapidamente se torna sua amiga. Mas esta presença marca também o início de acontecimentos muito estranhos que revelarão o passado obscuro da editora. Baseada no livro homónimo Zakiya Dalila Harris, este misto de comédia, drama e mistério tem produção executiva de Rashida Jones.

Hotel Portofino

AXN White, 21h25

Estreia T2. Na década de 1920, em plena ascensão do fascismo, um hotel em Itália é gerido por uma família britânica, os Ainsworth, com Bella (Natasha McElhone) à cabeça. É essa a premissa desta série de época criada por Matt Baker em 2022 que chega agora à segunda temporada. Já há uma terceira a caminho.

DOCUMENTÁRIO

Quando os Animais Selvagens Vivem na Cidade

RTP2, 16h

Estreia. Nesta série documental vemos animais em teoria selvagens cujo ambiente foi mudado radicalmente pela intervenção humana, passando a viver em cidades. Aqui foca-se a costa oriental da América do Norte e a floresta que vai do Québec até à Flórida.

MÚSICA

Natália 100 Anos

RTP1, 22h44

A escritora e poeta Natália Correia nasceu em Setembro de 1923. Para assinalar os seus cem anos, várias vozes subiram, em 2022, ao palco da Aula Magna para cantarem as suas palavras. Entre elas, Sofia Escobar, Viviane, Ana Bacalhau, Mafalda Veiga, Maria João, Rita Redshoes e Amélia Muge. Com direcção musical de Renato Júnior. À mesma hora, a RTP2 passa também a primeira parte do documentário Insubmissa.