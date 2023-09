Morte de Ihor: debate instrutório do segundo processo foi adiado

O debate instrutório do segundo processo do caso da morte de Ihor Homeniuk, o cidadão ucraniano que morreu quando estava sob custódia do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que estava previsto começar esta terça-feira foi adiado. Em causa está o facto de a procuradora nomeada para esta fase do caso ter sido testemunha no primeiro processo, no qual já foram condenados três inspectores do SEF, o que constitui um impedimento. Será marcada nova data quando ocorrer a substituição.

