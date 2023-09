As almoçaradas de Isaltino e “sus muchachos”

O facto de a equipa da Câmara Municipal de Oeiras ter obra feita e reconhecida justifica a adopção de comportamentos ética e socialmente desajustados e desrespeitadores da população de Oeiras e dos restantes trabalhadores da autarquia?

É interessante que Vítor Ilharco, secretário-geral da APAR – Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, tenha defendido publicamente Isaltino Morais. Acredito e concordo com a reabilitação de ex-reclusos, mas uma pena de prisão por fraude fiscal e branqueamento de capitais não me parece elemento curricular válido que habilite quem quer que seja para um cargo em que se administram dinheiros públicos. Será avisado pôr raposas num galinheiro?

Em todo este processo duas terríveis dúvidas assaltam o meu pensamento. Qual o papel do “saké afrodisíaco” (dou de barato o Moët & Chandon) num almoço de trabalho e como é possível ter facturas de dois almoços com a mesma data e em sítios diferentes?

Fernando Vasco Marques, Várzea de Sintra

O filantropo sem-abrigo de Oeiras

O humorista Ricardo Araújo Pereira, na sua mais recente emissão do programa televisivo Isto É Gozar com quem Trabalha, foi longe de mais com as suas piadolas de mau gosto. A nossa indignação atingiu o clímax, quando vexou um bondoso benfeitor, conhecido na cidade e arredores como o sem-abrigo mais amigo de todos os seus da mesma igualha. Ele move mundos e fundos para arranjar comida para todos os seus, em almoçaradas que raiam a mais baixa miséria de quem as come.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Almoços do sr. Isaltino

Vi num programa de tv um senhor presidente de câmara, Isaltino Morais, num exercício pleno de sobranceria malcriada, falta de vergonha e arrogância absolutas, total desfaçatez, a perorar sobre “almoços de trabalho”, restaurantes, arrozes e vinhos brancos mais baratos do que tintos. Disse ele ao alcance, quase, de qualquer bolsa. Não sei se viria de alguma “prova”. Vergonhoso o discurso.

Nunca um programa teve título mais adequado. Foi mesmo “Isto é gozar com quem trabalha”. Lamentável.<_o3a_p>

Fernando Jorge Cardoso, Algés

<_o3a_p>​​O(s) 11 de Setembro

Cada dia terá as suas histórias, mas o 11 de Setembro tem duas relevantes, em anos diferentes. Respeitando a cronologia, há meio século deu-se o golpe fascista de Pinochet que provocou morte de Salvador Allende e a queda do regime presidido por este e, há 22 anos, houve o ataque terrorista nos EUA, com milhares de mortos, em que dois aviões atingiram as Torres Gémeas. Tudo isto é bem conhecido e marcante, e por isso me pergunto por que razão o PÚBLICO de ontem (exactamente 11 de Setembro), assinala devidamente o primeiro com quatro páginas – um texto e uma caixa enquadrantes, outro de análise histórico-política e uma entrevista a um chileno, no total – e... nem uma palavra (literalmente) sobre o segundo! Porquê?

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

11 de Setembro… ainda alguém se lembra?

Sou leitor desde a primeira hora do PÚBLICO, jornal de informação que eu considero isento e que se orienta por princípios éticos correCtos e com a única finalidade que é informar. Ontem, fiquei surpreso: nem uma notícia sobre o mais importante acontecimento que alterou as nossas vidas para sempre. O choque contra as Torres Gémeas em Nova Iorque de dois aviões desviados por terroristas trouxe uma nova realidade, resultou na morte de milhares de pessoas de forma directa e indirecta, em invasão de países, crises humanitárias e sociais. A nossa vida nunca mais foi o que era… Penso que a data merecia uma notícia no jornal de referência que é o PÚBLICO.

José Albano, Almada

Chile

Evocar os 50 anos do sangrento golpe militar chileno que depôs Salvador Allende é recordar o apoio dos Estados Unidos da América às ditaduras militares que assolaram a América do Sul. Os EUA deviam sentar-se no banco dos réus e indemnizar os familiares dos torturados e dos mortos. Não pode cair no esquecimento os desaparecidos, os torturados e os mortos das ditaduras militares do Chile, do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e da Bolívia. Hoje, os EUA apresentam-se como os campeões da liberdade e da democracia.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim