Rentrée a chegar e reflexões sobre a leitura

Com o início das aulas, aproveitámos para falar de leitura em ecrãs versus leitura em papel, de manuais escolares digitais e do que está a acontecer na Noruega e na Suécia, por exemplo.

No congresso Book 2.0, organizado pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, assisti às conferências de dois especialistas, o holandês Adriaan Van der Weel, professor emérito na Universidade de Leiden Centre for Arts in Society, nos Países Baixos, e o britânico Tim Oates, director do grupo de Pesquisa e Avaliação na Cambridge University Press & Assessment. Os seus estudos e comunicações foram o ponto de partida para este texto.

Muito interessante nessa conferência foram também as sessões em que participaram as professoras e escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada e também a conversa entre o professor catedrático jubilado de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa Daniel Sampaio. Partilharam experiências sobre como cativar para o prazer da leitura crianças e adolescentes. Podem ler o artigo com estas dicas aqui.

E já que estamos a falar de leitura, não posso deixar de vos mostrar o meu entusiasmo por aquela que foi considerada a melhor biblioteca do mundo. Falei com a directora da Biblioteca Gabriel García Márquez, de Barcelona, e com utentes para perceber que ali o leitor sente-se em casa e pode deitar-se a ler numa rede. Feita com materiais sustentáveis, esta biblioteca podia ser nórdica, mas fica num bairro popular de Barcelona. Aqui e aqui podem saber mais sobre esta biblioteca premiada. E já agora, lembrar-vos este texto que o jornalista Luís Miguel Queirós escreveu sobre o romance inédito de García Márquez e que irá ser publicado no próximo ano.

Os grupos editoriais têm estado a apresentar as suas novidades da rentrée. Esse será um dos temas de capa do caderno Ípsilon da próxima sexta-feira, mas posso dizer-vos que há grandes apostas em não-ficção por parte das editoras até ao final do ano.

No Ípsilon de sexta-feira passada, a jornalista Isabel Lucas conversou com a escritora neozelandesa Eleanor Catton, que foi a mais jovem vencedora do prémio Booker de sempre com Os Luminares e que agora tem um novo romance, A Floresta de Birnam, que é um thriller. A entrevista pode ser lida no Leituras.

A académica e activista brasileira Djamila Ribeiro — mestre em Filosofia Política e cronista do jornal Folha de S. Paulo – esteve em Lisboa e conversou com cronista e crítico literário António Guerreiro. A entrevista da filósofa brasileira, que não está a ainda publicada em Portugal mas é autora de vários livros como Lugar de Fala (o primeiro volume da colecção Feminismos Plurais, criada pela própria Djamila Ribeiro), Quem Tem Medo do Feminismo Negro?, Pequeno Manual Antirracista ou Cartas para Minha Avó, saiu no P2 e pode ser lida aqui.

Também o historiador francês Alain Corbin, autor do livro História do Repouso, conversou com o editor do Ípsilon Pedro Rios sobre este livro que se centra na Europa, sobretudo nas visões francesas sobre o tema. A entrevista pode ser lida aqui. E o crítico José Marmeleira falou com Joana Mosi por causa da novela gráfica O Mangusto. E a jornalista Ana Maria Henriques conversou com Nicholas Humphrey sobre o livro Senciência – A invenção da consciência, onde o psicólogo teórico se aventura numa autobiografia científica.

Nas livrarias nesta semana

Hoje chega às livrarias o novo livro de Aníbal Cavaco Silva. No Leituras podem ler uma pré-publicação.

POESIA

O Anjo do Ocidente à Entrada do Ferro

Autoria: Natália Correia

Editora: Tinta-da-china

72 págs., 13,90€

Nas livrarias a 14 de Setembro

Comemorando o centenário do nascimento de Natália Correia, que se assinala amanhã, a colecção de poesia dirigida por Pedro Mexia relança um volume que a escritora açoriana publicou em 1973 nas Edições Ágora. Foi, conta o editor, escrito após viagens a cidades europeias onde Natália se entusiasmou "com a beleza e a natureza, o cosmopolitismo e a liberdade", mas se inquietou "com o economicismo, a tecnocracia e a homogeneização". Diz a poeta: "No topázio mais triste da minha clarividência, apareceu-me o anjo do Ocidente. (…) As estátuas cambaleavam no alto de temerosos pensamentos. As catedrais eram levadas por um vento de elevadores endemoinhados. Mulheres a arder em revistas ilustradas faziam strip-tease para latas de conserva boquiabertas. E a Europa fugia para trás."

FICÇÃO

Olho de Gato

Autoria: Margaret Atwood

Tradutora: Rita Canas Mendes

Editora: Bertrand Editora

480 págs., 22,20€

Nas livrarias a 14 de Setembro

Com outra tradução, este livro que a autora canadiana escreveu em 1988 já tinha sido publicado em Portugal em 1990. Chega agora de novo às livrarias pela Bertrand, que está a editar toda a obra de Margaret Atwood. É "um romance de formação magnífico no qual uma mulher revisita, através da memória, a geografia física e humana da sua infância e juventude", segundo a editora. Um excerto: "Estou deitada no chão, num futon, tapada com um edredão. Futon, edredão: ao ponto a que chegámos. Pergunto-me se o Stephen alguma vez soube o que eram futons e edredões. O mais provável é que não. (...) Ele não existia na dimensão futon."

Um Cão que Sonha

Autoria: Agustina Bessa-Luís

Prefácio: Eduardo Lourenço

Editora: Relógio D'Água

332 págs., 21€

Já nas livrarias

Um Cão Que Sonha, de Agustina Bessa-Luís (1922 -2019),editado pela Relógio D’Água, vai ser lançado no dia 16 de Setembro, sábado, às 16h, no Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, nos Jardins do Palácio de Cristal, no Porto. A apresentação será feita por Mónica Baldaque, terá moderação de Maria João Sampaio e leituras de Idalinda Fitas. No prefácio, Eduardo Lourenço escreveu: "É pura Agustina, é mesmo a essência de Agustina. Confessar que era um ser de excepcão, Isso não se confessa, com facilidade, em Um Cão que Sonha. Agustina é uma memória mais rica que a verdadeira memória, uma memória que sonha um passado de sonho para no-lo tornar sensível, inesgotável, como um verdadeiro presente. Recordando no interior de um presente que é sempre um passado sem margens ou um futuro virtual, Agustina desenrola diante de nós a viagem sem começo nem fim que é a sua escrita."

No Leituras podem consultar as novidades que têm chegado às livrarias nas últimas semanas: na secção dedicada às saídas de livros.

Encontro de Leituras esta terça-feira à noite

A convidada do Encontro de Leituras de Setembro é a escritora brasileira Aline Bei. O livro que estará em discussão no clube de leitura do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo é Pequena Coreografia do Adeus (ed. Paurticular). A sessão do Encontro de Leituras é aberta a todos os que queiram participar.

O evento acontece esta terça-feira, às 22h (em Lisboa) e 18h (em Brasília). Aqui ficam os dados e o link para quem quiser participar na conversa. Lá vos espero com o Eduardo Sombini, da Folha de S. Paulo.

Os melhores momentos serão depois publicados no podcast Encontro de Leituras. Na semana passada foi publicado um novo episódio com o escritor brasileiro Geovani Martins.

Até para a semana.