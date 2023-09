Líder republicano da Câmara dos Representantes pede inquérito para destituir Biden

Kevin McCarthy sucumbe à pressão da ala mais à direita do Partido Republicano. Possível processo de impeachment deverá esbarrar na maioria democrata do Senado.

O líder republicano da Câmara dos Representantes dos EUA, Kevin McCarthy, pediu esta terça-feira a abertura de um inquérito de destituição ao Presidente democrata Joe Biden, um passo que, certamente, dividirá ainda mais os legisladores numa altura em que discutem a aprovação de uma legislação que evite a paralisação do governo norte-americano.

Muitos no partido de McCarthy ficaram furiosos quando a Câmara, então controlada pelos democratas, interpôs por duas vezes um processo de impeachment ao então Presidente republicano Donald Trump, em 2019 e 2021, embora este tenha sido absolvido no Senado nas duas ocasiões. Alguns congressistas do flanco mais à direita do Partido Republicano disseram que tentariam remover McCarthy como líder da Câmara dos Representantes se ele não seguisse em frente com um esforço de impeachment contra Joe Biden.

“Estou a instruir as nossas comissões na Câmara a abrir um inquérito formal de impeachment contra o Presidente Joe Biden”, disse McCarthy aos jornalistas. “Iremos onde as provas nos levarem.”

Os republicanos, que agora controlam à justa a Câmara, acusaram Biden de lucrar quando era vice-presidente, entre 2009 a 2017, com os empreendimentos comerciais no estrangeiro do seu filho Hunter Biden, embora não tenham apresentado provas.

McCarthy disse que os congressistas de várias comissões vão começar a reunir provas de uma possível má conduta financeira.

Um antigo parceiro de negócios do filho do Presidente disse numa audiência no Congresso que Hunter Biden vendeu a “ilusão” de acesso ao poder enquanto o seu pai era vice-presidente, de acordo com uma transcrição divulgada no mês passado. A Casa Branca afirmou que não há base para qualquer investigação.

Os democratas têm procurado retratar a conversa republicana sobre o impeachment como um esforço para desviar a atenção do público dos problemas legais de Trump, que enfrenta quatro acusações criminais separadas enquanto concorre à nomeação do seu partido para enfrentar Biden nas eleições presidenciais de 2024.

Trump tem pressionado os republicanos a tentarem destituir Biden do cargo. Vários republicanos de extrema-direita afirmaram que não votarão a favor de projectos de lei de despesa obrigatórios, a menos que McCarthy dê luz verde a um inquérito de destituição.

A Constituição dos EUA dá ao Congresso o poder de destituir funcionários federais, incluindo o Presidente, por traição, suborno e “outros crimes graves e contravenções”. Um presidente pode ser destituído do cargo se a Câmara dos Representantes aprovar artigos de destituição por maioria simples e o Senado votar por uma maioria de dois terços para o condenar após a realização de um julgamento.

É pouco provável que qualquer tentativa de destituição de Biden seja bem-sucedida. Mesmo que a Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, vote a favor da destituição de Biden - uma perspectiva incerta, dada a estreita margem de 222-212 votos - é quase certo que fracassaria no Senado, controlado pelos democratas.

Donald Trump é o único presidente dos EUA que foi por duas vezes alvo de processos de destituição. Foi absolvido em ambas as ocasiões no Senado, graças aos votos dos seus colegas republicanos que impediram a câmara de alcançar a maioria de dois terços necessária para a condenação.

No seu primeiro impeachment, a Câmara em 2019 acusou Trump de abuso de poder e obstrução do Congresso depois de ter pedido à Ucrânia para investigar Biden e o seu filho por acusações de corrupção sem fundamento. Na segunda vez, em 2021, foi acusado de incitar uma insurreição na sequência do ataque ao Capitólio dos EUA pelos seus apoiantes.

A primeira impugnação visava destituí-lo do cargo. O segundo, com o julgamento realizado depois de deixar o cargo, procurou desqualificar Trump de ocupar novamente a presidência.

Trump, como tem feito com muitas investigações sobre as suas acções, apelidou ambos os processos de destituição de caça às bruxas com motivações políticas.

Em Julho, Biden respondeu aos legisladores republicanos que ameaçavam destituí-lo.

“Os republicanos talvez tenham de encontrar outra coisa para me criticar, agora que a inflação está a baixar. Talvez decidam pedir o meu impeachment porque a inflação está a baixar. Não sei. Eu adoraria isso”, disse Biden na altura.