Aerosmith adiam concertos de despedida por lesões nas cordas vocais de Steven Tyler

Os Aerosmith adiaram seis dos espectáculos da sua digressão de despedida na América do Norte depois de o vocalista Steven Tyler ter sofrido danos nas cordas vocais. “Estou de coração partido.”

O vocalista da banda Aerosmith, Steven Tyler, tem ordens médicas para não usar a voz no próximo mês, o que levou o grupo a adiar seis dos espectáculos da digressão de despedida na América do Norte: Detroit, Chicago, Cleveland Raleigh e Washington, nos EUA, e Toronto, no Canadá.

“Estou de coração partido por dizer que recebi ordens médicas rigorosas para não cantar nos próximos 30 dias”, lê-se numa mensagem de Tyler, publicada na página da banda no Instagram. “Sofri danos nas cordas vocais durante o espectáculo de sábado, o que levou a uma hemorragia subsequente”, explica, dando conta do adiamento de algumas datas e garantindo: “Vamos (…) dar-vos a actuação que merecem.”

Esta não é a primeira vez que Tyler sofre danos nas cordas vocais. Em 2006, quando cantava Dream on, durante um concerto, rompeu um vaso sanguíneo das cordas vocais, tendo sido submetido a uma cirurgia por laser.

O grupo iniciou a digressão Peace Out - Farewell Tour no início deste mês e o próximo na agenda seria Toronto, adiado para 21 de Fevereiro. O regresso aos palcos está previsto para 11 de Outubro, em Tampa, na Florida.

Esta é a segunda digressão de despedida da banda, que, em 2017, já tinha avançado com Aero-Vederci Baby!, que a trouxe a Lisboa. Mas, neste novo tour distingue-se por, para já, apenas prever datas na América do Norte.

“É a digressão final de despedida, mas sinto que vai durar algum tempo”, disse o guitarrista Joe Perry à The Associated Press. “Mas não sei quantas vezes voltaremos às mesmas cidades. Pode muito bem ser a última vez.”

A banda norte-americana comemora este ano 53 anos de carreira. O grupo composto por Steven Tyler (vocalista), Joe Perry (guitarra), Brad Whitford (guitarra), Tom Hamilton (baixo) e Joey Kramer (bateria) já actuou várias vezes em Portugal.

Steven Tyler, o principal rosto da banda, também conhecido por ter sido jurado do programa televisivo American Idol, enfrenta uma acusação de abuso e agressão sexual por parte de uma mulher que era menor quando os dois tiveram uma relação, que foi pública, na década de 1970.

O baterista Joey Kramer não estará presente nas datas anunciadas para se focar “na família e na saúde”, sendo substituído por John Douglas, que desde 2019 tem assumido esse papel.