“Romântico e misterioso”, eis o Chalet Ficalho, o prémio Vilalva de 2023

Esta é uma história romântica. Com aroma a cedro e a mar, num quarteirão que, embora no centro do moderno bulício de Cascais, constitui uma página refrescada do património português. Esta quarta-feira, o Chalet Ficalho aperalta-se uma vez mais, desta feita para receber o Prémio Gulbenkian Património – Maria Tereza e Vasco Vilalva. Para a família dos antigos condes de Ficalho, e em particular para uma das herdeiras, Maria de Jesus Chaves, dona da obra, a reabilitação do edifício oitocentista vem com o sentimento de um dever cumprido, partilhado com o arquitecto Raúl Vieira. Para o imaginário da cidade, pode bem ser o desvelar de um mistério.

