Terça na TV: Um sonho polémico, homens de kilt e prémios MTV

Há ainda As Férias Loucas de Barb & Star, Sombras Brancas, Testemunha Silenciosa, bem como documentários sobre a Amazónia e o preconceito no Brasil.

CINEMA

As Férias Loucas de Barb & Star

Cinemundo, 21h

Já se passaram várias décadas desde que Barb e Star se tornaram amigas inseparáveis. Certo dia, num raro ímpeto de coragem, decidem sair da pequena cidade do Midwest onde sempre viveram e tirar umas aprazíveis (e luxuosas) férias em Vista Del Mar, na Flórida. Apesar de preparadas para uns dias diferentes, elas nunca poderiam prever que estavam a dar início à maior aventura das suas vidas. Uma comédia de Josh Greenbaum escrita e protagonizada por Annie Mumolo e Kristen Wiig – as responsáveis pelo argumento de A Melhor Despedida de Solteira, nomeado para um Óscar. A assumir os papéis secundários estão os actores Jamie Dornan, Damon Wayans Jr., Vanessa Bayer, Fortune Feimster, Phyllis Smith, Ian Gomez, Michael Hitchcock, Wendi McLendon-Covey, Kwame Patterson e Rose Abdoo.

Um Sonho Possível

AXN Movies, 21h10

Michael Oher (Quinton Aaron), um adolescente traumatizado e abandonado à sua sorte, tem três capacidades que o tornam muito especial: resiliência, uma aptidão inata para o desporto e um instinto de protecção particularmente apurado. Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock, que ganhou um Óscar de Melhor Actriz Principal) é uma mulher da classe alta, decidida e autoritária, mas cujo enorme coração tem sempre espaço para mais um. Realizado por John Lee Hancock, o filme é baseado no livro The Blind Side: Evolution of a Game de Michael Lewis, sobre a história em teoria verídica do jogador de futebol americano Michael Oher que viria a tornar-se uma estrela. Oher, este ano, revelou que os Tuohy nunca a adoptaram e fizeram muito dinheiro com a sua história, dinheiro esse que ele nunca chegou a ver.

Sombras Brancas

TVCine Edition, 22h

Rui Morrison é José Cardoso Pires neste filme baseado em De Profundis, Valsa Lenta, romance do próprio saído em 1997, que lida com o AVC que o escritor sofreu aos 71 anos. Co-escrito por Rui Cardoso Martins e pelo realizador Fernando Vendrell, é descrito por este último como algo que se assemelha a “uma alegoria biográfica de José Cardoso Pires”, sendo “também um filme que reporta a experiência de ser e de viver hoje, um gesto que ambiciona a alegria”.

SÉRIE

Testemunha Silenciosa

Fox Crime, 22h

O policial da BBC criado por Nigel McCrery em 1996 está de volta para a 25.ª temporada. No episódio de estreia, a equipa do centro Lyell, dedicado à patologia forense, investiga uma máfia londrina depois de um homem cair do edifício de um banco.

DOCUMENTÁRIOS

Amazónia, as Civilizações Esquecidas da Floresta

RTP2, 20h37

Neste documentário do ARTE assinado por Marc Jampolsky e Marie Thiry, tenta-se contrariar a ideia de que a Amazónia foi, historicamente, um local pouco habitado. Investigações recentes, dos últimos 20 anos, têm encontrado cada vez mais vestígios civilizacionais na floresta. Como é que era esse lugar antes? É a essa pergunta que tentam responder.

Para Onde Voam as Feiticeiras

RTP2, 22h54

A partir de uma encenação nas ruas de São Paulo e a interacção dos intervenientes com as pessoas que passam na rua, Eliane Caffé, Carla Caffé e Beto Amaral assinam este documentário com um pouco de ficção que tenta falar sobre preconceitos vários, sejam raciais ou contra pessoas LGBTQIA+, no Brasil. Conta também com depoimentos de nomes como a filósofa Judith Butler e a deputada Erika Hilton. É de 2020, mas passou agora nos cinemas brasileiros.

ENTRETENIMENTO

Men In Kilts

TVCine+, streaming

Os actores escoceses Sam Heughan e Graham McTavish, ambos da série Outlander, viajam pela sua terra natal nesta série documental/reality show. Iniciada em 2021, foi inspirada no livro que os dois escreveram no ano anterior, o bestseller Clanlands: Whisky, Warfare, and a Scottish Adventure Like No Other.

MÚSICA

MTV Video Music Awards

MTV, 01h

Directo. Numa cerimónia apresentada por Nicki Minaj, os VMAs, os prémios para telediscos de música da MTV, celebram a sua 40.ª edição. Taylor Swift tem o maior número de nomeações.