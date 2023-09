Nos escombros das vilas de Marrocos: “Muitas pessoas vinham cá tirar fotografias”

O terramoto de magnitude 6,8 teve o epicentro a 72 quilómetros a sudoeste de Marraquexe, arrasando aldeias inteiras nas colinas das montanhas do Atlas, enquanto as pessoas dormiam, na sexta-feira à noite. No domingo, uma réplica de magnitude 4,5 abalou a mesma região onde as casas em aldeias remotas são construídas com tijolos de lama. Durante o dia, canais de televisão marroquinos transmitiram imagens aéreas que mostram aldeias inteiras destruídas na região de al-Haouz, que registou 1351 mortes.

Leia a reportagem: