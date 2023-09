TSF vai fazer greve de 24 horas a 20 de Setembro

A TSF vai fazer uma greve de 24 horas no dia 20 de Setembro, anunciou, em comunicado a que o PÚBLICO teve acesso, o plenário de trabalhadores da rádio.

No documento, divulgado esta segunda-feira, os funcionários da TSF justificam o protesto com o "reiterado 'desrespeito' pelos profissionais dos vários sectores da rádio, por parte da Administração da Global Media Group". Este "desrespeito", alegam, culminou, na semana passada, no afastamento do director da TSF.

A "diminuição contínua dos recursos da Rádio" e o alegado não-cumprimento de compromissos assumidos pelo actual Conselho de Administração (CA) em relação aos ajustes salariais, aumento do subsídio de refeição, entre outros, são também apontados como motivos de descontentamento por parte dos funcionários. Nos últimos meses, terão ocorrido também, alegadamente, atrasos nos pagamentos de salários.

Os signatários do documento queixam-se da estagnação do diálogo negocial sobre o ano de 2024: "O plenário de trabalhadores da TSF repudia a falta de resposta da Administração relativamente a este processo de negociação", escrevem.

A destituição do director da TSF, Domingos de Andrade, e "nomeação de um novo nome sem que fosse ouvido o Conselho de Redacção da TSF" também mereceu críticas.

"O plenário de trabalhadores da TSF não compreende e estranha a correlação que é feita no comunicado datado de 11 de Setembro, onde se justificam as mudanças na gestão de topo do Grupo com a “opção estratégica, nomeadamente a de extinguir todas as situações executivas onde exista duplicação de funções.” Como informou a própria Administração, em comunicado datado de 8 de Setembro, Domingos de Andrade cessou funções no CA e, com a extinção do cargo de Director-Geral Editorial da Global Media Group, não se compreende onde existe duplicação de funções executivas", pode ler-se no comunicado.

A realização da greve foi aprovada em plenário por unanimidade.