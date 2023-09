NATO vai realizar maior exercício militar desde a Guerra Fria no seu flanco Leste

Mais de 40 mil soldados vão participar em manobras na Alemanha, na Polónia e no Báltico em 2024. Ainda à espera de aderir oficialmente, Suécia junta-se aos 31 Estados-membros da aliança no exercício.

A NATO tem previsto realizar o maior exercício militar desde a Guerra Fria nos primeiros meses do próximo ano. Segundo o Financial Times, que cita representantes da Aliança Atlântica, as manobras conjuntas terão lugar em Fevereiro e Março de 2024 na Alemanha, Polónia e região do Báltico.

Denominado Steadfast Defender, o exercício envolverá 32 países, cerca de 41 mil soldados, entre 500 a 700 missões de combate aéreo e mais de 50 navios de guerra, de acordo com o jornal britânico.

A confirmar-se, trata-se de um aumento significativo no número de efectivos e de meios envolvidos em comparação com a última edição deste exercício, em 2021 – na qual participaram nove mil soldados de 20 Estados-membros e/ou parceiros da NATO, em manobras realizadas em Portugal, Alemanha e Roménia.

Esse aumento está relacionado com a decisão tomada no ano passado pelos chefes de Estado e de governo dos Estados-membros da NATO que se reuniram na cimeira de Madrid para aumentar o contingente de militares em prontidão – de 40 mil para 300 mil –, em resposta à invasão russa da Ucrânia e no âmbito da revisão do Conceito Estratégico da aliança.

De acordo com os representantes da NATO citados pelo Financial Times, o exercício do próximo ano pretende simular manobras conjuntas dissuasoras de resposta a uma hipotética ameaça de uma coligação de países liderada pela Federação Russa. O objectivo é mostrar a Moscovo que a aliança está preparada para qualquer cenário criado pelo agravamento das hostilidades entre os dois blocos.

A par dos meios envolvidos e do local escolhido para as manobras – no flanco Leste, perto das fronteiras da Rússia – o Steadfast Defender 2024 destaca-se pela participação da Suécia.

Ainda à espera de ver a sua adesão à NATO oficializada, após um atraso de mais de um ano justificado com a oposição da Turquia à sua entrada, Estocolmo deverá desempenhar um papel de destaque no exercício, nomeadamente na zona do Báltico.

Entre os trunfos que a Suécia pôs em cima da mesa quando decidiu abdicar de 200 anos de neutralidade e candidatar-se à NATO, ao lado da Finlândia, estão a sua moderna frota de submarinos militares e a Gotlândia, uma ilha com 176 quilómetros de comprimento (52 km de largura), estrategicamente localizada no meio do mar Báltico, a cerca de 300 quilómetros do exclave russo de Kaliningrado.

No passado sábado começou, precisamente, no mar Báltico um exercício anual conjunto das Guardas Costeiras de 13 Estados-membros da NATO e da Suécia. Lideradas pela Alemanha e focadas, sobretudo, nas águas territoriais da Estónia e da Letónia, as manobras envolvem cerca de 30 navios de guerra e 3200 soldados e vão durar duas semanas.

“Sete – em breve oito – aliados da NATO fazem fronteira com o mar Báltico, pelo que a área tem uma importância crucial para a nossa aliança”, sublinhou Dylan White, porta-voz da aliança, em declarações reproduzidas pelo site oficial da organização.

“A guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia alterou radicalmente a situação securitária no mar Báltico e a NATO aumentou substancialmente a sua presença defensiva no mar, em terra e nos céus da região”, acrescentou. “Exercícios como este enviam uma mensagem clara de que a NATO está pronta para defender cada centímetro de território aliado”.