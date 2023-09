Câmara do Porto irredutível: Stop fecha portas no dia 22 de Setembro

A Câmara do Porto não vai estender o prazo para a saída dos músicos e comerciantes do Stop, mantendo-se o dia 22 de Setembro como a data prevista para o encerramento do espaço. Esta segunda-feira, durante uma reunião pública do executivo, Rui Moreira justificou a decisão com as regras do Código do Procedimento Administrativo (CPA): “Nós só ficamos defendidos se colocarmos o prazo que está na lei. É um prazo curto, mas é o do CPA”, apontou.

