Cantora chinesa causa indignação com canção russa nas ruínas de Mariupol

A popular cantora chinesa Wang Fan, que na semana passada visitou os territórios ocupados da Ucrânia integrada numa delegação do seu país, cantou em mandarim a canção folclórica Katyusha nas ruínas do Teatro Drama Mariupol, onde a 16 de Março de 2022 centenas de civis morreram na sequência de um bombardeamento russo. O vídeo desta actuação está a circular nas redes sociais, causando indignação internacional.

Popularizada durante a Segunda Guerra Mundial, Katyusha é uma balada de 1938 sobre uma mulher que tem saudades do seu marido, partido em combate. As tropas do Exército Vermelho, refere o jornal britânico The Times, baptizaram os mísseis BM-13 com aquele nome. Katyusha é uma das muitas canções que foram traduzidas para mandarim no tempo em que Estaline e Mao Tsetung ​estavam no poder e que ainda hoje são cantadas na China.

No Facebook, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Oleg Nikolenko, lamentou a actuação da cantora de ópera chinesa “nas ruínas do Teatro Dramático de Mariupol, onde o exército russo matou mais de 600 pessoas inocentes", considerando-a "um exemplo de completa degradação moral”.

Oleg Nikolenko escreveu também que, de acordo com as informações de que dispõe, “um grupo de bloggers chineses" desembarcou naquela "cidade temporariamente ocupada” pela Rússia, sendo “a sua entrada no país ilegal”. A viagem terá sido organizada pela autoproclamada República Popular de Donetsk. ​“A Ucrânia respeita a integridade territorial da China e espera das autoridades [de Beijing] explicações sobre o objectivo da estadia dos cidadãos chineses em Mariupol, bem como sobre a forma como entraram na cidade ucraniana temporariamente ocupada”, acrescentou o porta-voz.

Segundo os media estatais russos, estes bloggers visitaram a província de Donetsk e a Crimeia (anexada pela Rússia em 2014) para testemunharem os esforços de reconstrução de casas, de escolas e do Teatro Dramático de Mariupol após a destruição causada pela guerra. Denis Pushilin, o líder da República Popular de Donetsk, descreveu a actuação de Wang Fan como "muito comovente".

Wang Fan, uma das artistas que participaram na cerimónia de passagem de ano da televisão chinesa, é casada com Zhou Xiaoping, escritor e blogger chinês ultranacionalista, que já veio defendê-la num post entretanto apagado, conta o The New York Times.

Inadvertidamente apanhada no turbilhão, a cantora de ópera chinesa Ying Fang anunciou entretanto nas suas redes sociais que está a receber ameaças de morte e comentários xenófobos por estar a ser confundida com Wang Fan.