O regresso das máscaras anticovid, o novo normal

Nesta recta final do Verão, os números de covid-19 tendem a aumentar e as máscaras de protecção estão a regressar de mansinho a vários locais. O Centro Hospitalar de Lisboa Norte, que integra os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, em Lisboa, foi o primeiro a recomendar o uso de máscara nos internamentos e nas visitas e não vai ser caso único.

Os lares já estão a avaliar a evolução dos sinais e os médicos de saúde pública incentivam essa utilização. Ninguém deve, contudo, estranhar nem alarmar-se com isso. O uso de máscara deve ser encarado sem drama, numa altura em que a doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2 deixou de ser uma emergência sanitária global, mas continua a fazer parte do nosso dia-a-dia.

Cerca de 85% da população tem a dose de reforço (a nova campanha de vacinação arranca no final do mês), o risco grave é limitado mas continua a ser importante e prioritário, acima de tudo, proteger os mais vulneráveis, uma vez que a imunidade conferida pelas vacinas vai diminuindo ao longo do tempo.

A máscara provou ser eficaz, ajudando a diminuir a infecção de covid e outras doenças respiratórias e cada um, por si, poderia voluntariamente ter um gesto simples que permita proteger quem está em situações de maior debilidade. Esse hábito, em Portugal, ao contrário de outros países, onde o gesto de usar máscara faz parte de uma espécie de dever de proteger o outro de algum risco, demorou algum tempo a enraizar-se e, finda a pandemia, desapareceu quase automaticamente.

As consequências da infecção por covid não são comparáveis com o que sucedia em 2020, mas é dever também acautelar a resposta das unidades de saúde em momentos de maior pressão, uma vez que as gripes sazonais do Inverno, por si só, já foram responsáveis por momentos de quase ruptura nas respostas de emergência. Tomar precaução acrescida é, por isso, uma medida de mera sensatez.

Mas, ao mesmo tempo, é importante que não se repitam algumas tentações de se limitar visitas quer a doentes quer a pessoas institucionalizadas em lares. Durante a pandemia, houve excessos que não devem voltar a ser repetidos, como hospitais a negarem acompanhante a pessoas idosas e até a grávidas, idosos em lares sem receber visitas, agravando um dos grandes flagelos na terceira idade: a solidão e o sentimento de abandono.

A Direcção-Geral de Saúde (DGS), que durante os anos de pandemia teve um papel crucial em guiar quer os cidadãos quer os estabelecimentos de saúde, poderia estar mais atenta a ajudar lares e hospitais a adoptar eventuais novas regras com equilíbrio e, sobretudo, com pedagogia. A DGS está há muitos meses, desde Dezembro na verdade, a passar por um processo conturbado para a escolha do sucessor de Graça Freitas e a última coisa que os portugueses merecem é sentir que de repente se instalou um vazio numa instituição que foi determinante durante a pandemia.