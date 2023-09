Samuel Barata bate recorde nacional dos 10 quilómetros

O atleta português Samuel Barata bateu neste domingo o recorde nacional dos 10 quilómetros, ao percorrer a distância em 27m45s em Brasov, na Roménia, superando o registo de Fernando Mamede.

Samuel Barata terminou a prova no sétimo lugar e foi o único não queniano no top 10, numa competição ganha por Weldon Lagat, com o tempo de 27m05s, enquanto Amos Kurgat foi segundo e Edward Pinga terceiro.

Esta marca do atleta do Benfica na prova de estrada em Brasov bate o registo de Fernando Mamede, de 28m11s, conseguido em 1985, há 38 anos.

"Senti-me bem. Foi uma prova de arriscar. Sabia que era difícil correr mais lento de início, porque iria ficar sozinho. Se quisesse correr próximo do recorde nacional tinha de arriscar e sair com os africanos. Sabia que era um risco, porque podia pagar caro depois, mas felizmente consegui aguentar-me. Estou super-satisfeito", afirmou, ao jornal Record, o atleta de 30 anos, que aos passou aos 5km em 13m33s.