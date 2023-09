Alemanha campeã mundial de basquetebol pela primeira vez

A Alemanha conquistou neste domingo o seu primeiro título mundial de basquetebol, ao triunfar na final em Manila, nas Filipinas, por 83-77. Antes desta final, o melhor que os germânicos tinham conseguido era uma medalha de bronze em 2002 com uma equipa que tinha o melhor jogador da sua história, Dirk Nowitzki.

Quanto aos sérvios, que conseguiram chegar à final mesmo sem Nikola Jokic (que se está a poupar para o basquetebol olímpico), continuam sem conseguir reproduzir os feitos da Jugoslávia (cinco títulos). Esta foi a segunda final que a Sérvia disputou após a desagregação jugoslava, depois de 2014, em que foi derrotada pelos EUA.

Depois de dois períodos em que houve equilíbrio total (47-47), os alemães, liderados pelo inspirado Dennis Schroder, conseguiram ficar com uma vantagem de 12 pontos no final do terceiro quarto. A selecção balcânica ainda conseguiu reagir no derradeiro período, deixando o jogo a dois pontos com 39 segundos por jogar (79-77), mas Schroder marcou os quatro últimos pontos do jogo e deixou a Alemanha com o título na mão.

Na Alemanha, Schroder, que vai jogar nos Toronto Raptors na próxima época, voltou a vestir a pele de "super estrela". O base alemão foi o melhor marcador da final, com 28 pontos, bem secundado por Franz Wagner (19 pontos e seis ressaltos). Na selecção balcânica, foi quase só um jogo de dois, Aleksa Avramovic (21 pontos) e Bogdan Bogdanovic (17 p.).

Antes, no duelo das Américas pela medalha de bronze, o Canadá superiorizou-se aos EUA por 127-118, um jogo que foi a prolongamento. Foi a primeira medalha dos canadianos em Mundiais de basquetebol, enquanto o Team USA ficou fora do pódio pelo segundo Mundial consecutivo - ficou em 7.º em 2019.