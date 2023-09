Segunda na TV: tempo para O Veterinário de Província e A Arte de Morrer Longe

CINEMA

Miss Sloane - Uma Mulher de Arma

AMC, 18h37

Elizabeth Sloane, uma poderosa lobista capaz de tudo para atingir os seus intentos – incluindo ultrapassar os limites da legalidade –, está prestes a perceber que a vitória pode ter um custo demasiado elevado. Ao procurar um modo de alterar uma lei de controlo de armas, encontra o mais poderoso oponente da sua carreira.

Jessica Chastain, Mark Strong, Gugu Mbatha-Raw, Michael Stuhlbarg, Alison Pill, Jake Lacy, John Lithgow e Sam Waterston dão vida a este thriller político. É dirigido por John Madden, segundo um argumento de Jonathan Perera.

A Arte de Morrer Longe

TVCine Edition, 22h

Conscientes de que a sua relação já não tem pernas para andar, Arnaldo e Bárbara decidem que chegou a altura de avançar com o divórcio. O único problema é a tartaruga de estimação, que parece ter-se transformado no último elo de ligação entre eles. A verdade é que, enquanto procuram uma solução para o pequeno réptil, vão adiando a separação. Pedro Lacerda e Ana Moreira protagonizam este filme de Júlio Alves, inspirado no romance de Mário de Carvalho.

SÉRIES

O Veterinário de Província

RTP2, 12h05

Chega à RTP2 uma adaptação televisiva recente (de 2020) da personagem dos livros de James Herriot, que se baseou na própria experiência para narrar as peripécias de um jovem veterinário – interpretado por Nicholas Ralph – a trabalhar na Inglaterra rural dos anos 1930/40. A primeira temporada é composta por sete episódios, em exibição nos dias úteis.

Mr. Selfridge

RTP2, 22h01

Entra na quarta temporada a série de época de Andrew Davies que adapta ao pequeno ecrã a biografia que Lindy Woodhead escreveu sobre o génio das vendas a retalho Harry Gordon Selfridge (interpretado por Jeremy Piven). Nos novos episódios, os armazéns estão bem solidificados na paisagem londrina e, 20 anos depois de terem sido inaugurados, estão prestes a abrir um novo departamento de tecnologia. Para ver diariamente, de segunda a sexta.

Station 19

Fox Life, 22h20

Um violento tornado deixou a cidade de Seattle mergulhada no caos. Assim arranca mais uma leva de situações tensas para os soldados da paz, na abertura da sexta temporada. Station 19 é um spin-off de Anatomia de Grey, criado por Stacy McKee, sobre uma corporação de bombeiros localizada a três quarteirões do ficcional Grey Sloan Memorial Hospital.

DOCUMENTÁRIO

O Tecido do Tempo

RTP2, 20h30

Presente, passado, futuro. Horas, minutos, segundos. A tirania do relógio. As agendas que fazem mover o quotidiano moderno. A ideia de que, antigamente, não havia tanta pressa. A sensação de que num momento tudo parou ou, pelo contrário, passou a correr.

O tempo, esse conceito tão desafiante, abstracto e fugidio, é o alvo deste documentário francês, realizado por Herlé Jouon. Apoia-se em comentários de astrofísicos, engenheiros e historiadores para analisar a forma como o tentámos compreender, medir e organizar, desde a Pré-História até à actualidade, o que envolveu muitas vezes tecnologias revolucionárias.

DESPORTO

Futebol: Portugal x Luxemburgo

RTP1, 19h36

Directo. A equipa das “quinas” recebe a selecção do Luxemburgo no Estádio do Algarve (Faro), em busca da qualificação para a fase final do Campeonato da Europa de 2024. Portugal está integrado no Grupo J, onde também alinham, além dos luxemburgueses, a Eslováquia, a Bósnia-Herzegovina, a Islândia e o Liechtenstein.

INFANTIL

Marvel Spidey e a Sua Superequipa

Disney Junior, 8h05

Novos episódios da série em que Marvel estende a teia ao público infantil com uma versão “mini” do Homem-Aranha (ou melhor, Spidey) e seus amigos heróis.

Rainbow High

Panda Kids, 19h

As famosas bonecas ganham vida e mostram o seu talento e glamour numa escola de artes. Hoje começa a terceira temporada.