Sismo em Marrocos: autarcas algarvios apanhados em Marraquexe dormiram ao relento

“Apanhei um susto enorme com a violência e o ruído produzido pelo sismo. Senti a terra a abanar durante cerca de meio minuto”, conta o presidente da Câmara de Loulé.

Três presidentes de câmaras municipais do Algarve que se encontram numa deslocação de trabalho em Marraquexe dormiram esta noite ao relento devido ao terramoto que atingiu Marrocos na sexta-feira ao final do dia.

"Estávamos a beber água no jardim exterior do hotel e apanhei um susto enorme com a violência e o ruído produzido pelo sismo. Senti a terra a abanar durante cerca de meio minuto. Afastei-me de qualquer coisa que pudesse cair em cima e esperei", disse esta manhã à agência Lusa o presidente da Câmara de Loulé.

Vítor Aleixo estava a conversar com os presidentes dos concelhos de Albufeira, José Carlos Rolo, e de Silves, Rosa Cristina Palma, quando sentiram os efeitos do sismo que atingiu a magnitude 7 na escala de Richter e ocorreu na localidade de Ighil, situada a cerca de 80 quilómetros a sudoeste de Marraquexe às 23:11, a uma profundidade de oito quilómetros.

"Tínhamos acabado de jantar e estávamos reunidos informalmente no exterior do hotel quando surge um grande ruído e estrondo que durou 15 a 20 segundos", contou o autarca de Albufeira.

De acordo com os relatos dos dois autarcas, os hóspedes do hotel foram autorizados a ir aos quartos durante alguns minutos e regressaram aos jardins exteriores para dormir.

Vítor Aleixo afirmou que tentou dormir sentado numa cadeira com as pernas estendidas em cima de uma outra cadeira, ao mesmo tempo que receava a ocorrência de réplicas do sismo inicial. "Os que conseguiram uma espreguiçadeira dormiram de certeza melhor", comentou o autarca.

Por seu lado, José Carlos Rolo ficou sentado numa cadeira, tendo afirmado que não conseguiu dormir durante toda a noite com o ruído das ambulâncias a passarem na rua.

Os autarcas referiram que o hotel "talvez tenha algumas fissuras nas paredes, mas o edifício não parece ter sido atingido", ao contrário do que aconteceu na parte histórica e central de Marraquexe, por onde ainda não tinham passado.

Os responsáveis municipais que estão acompanhados por três técnicos dos respetivos municípios estão a tentar antecipar o seu regresso ao Algarve que estava inicialmente previsto para terça-feira.

Os participantes na 10.ª Conferência Internacional sobre Geoparques Globais da UNESCO deverão ter um derradeiro encontro hoje à hora do almoço, tudo apontando que o programa previsto inicialmente foi cancelado.

Esta conferência realiza-se a cada dois anos e reúne pessoas de todo o mundo para partilharem as últimas descobertas e experiências numa ampla variedade de tópicos, incluindo geologia, turismo sustentável, educação ou gestão participativa para o desenvolvimento sustentável.

Os três autarcas estavam em Marraquexe a promover o projecto de criação de Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira a Geoparque Mundial da UNESCO.

O último balanço do terramoto que atingiu Marrocos na sexta-feira à noite subiu para 820 mortos e 672 feridos, dos quais 250 graves, anunciou o Ministério do Interior marroquino. O forte sismo foi sentido em Portugal e Espanha.