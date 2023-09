PCP com “toda a confiança” para “reforçar” nas europeias

A oito meses das europeias, o PCP já está a reunir esforços para “reforçar” o seu resultado nas eleições ao Parlamento Europeu (PE), aproveitando as jornadas dos eurodeputados pelo país e a rentrée política para mobilizar o partido e conquistar eleitores. Os comunistas não avançam ainda nomes, mas assumem-se com “grande confiança” para recuperar face às eleições de há três anos e já definiram as prioridades a levar à candidatura como o “aumento dos salários e das pensões”, o “combate à precariedade” ou “a defesa do ambiente”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt