Olivença, mais de um ano depois

Foi a 19 de Julho de 2022 que, na Assembleia da República, foi lançado um livro (oficial), com o título, talvez não muito esclarecedor, de Olivença na História, editado pela Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros, de vários autores de distintos quadrantes políticos, reafirmando as pretensões portuguesas sobre Olivença.

Não faltaram intervenções a defender as posições portuguesas, e, ao mesmo tempo, apelos (como o do conhecido deputado Sérgio Sousa Pinto), no sentido de que se falasse mais assiduamente do caso oliventino, sem complexos, sem linguagem agressiva, mas com toda a normalidade, sem excessos, para que o tema "Olivença" deixasse de ser um "tabu". É triste verificar que, salvo honrosas excepções, o silêncio em torno do tema parece continuar a ser a regra. Parece que o facto de existir um estudo sério sobre o problema em nada demoveu o muro erguido em torno de qualquer discussão, ou mesmo referência, a Olivença. Que se pode concluir de tudo isto?

Carlos Luna, Estremoz

Portugal está na moda e nós abaixo da mediana

O BCE anunciou um novo aumento das taxas de juro com o objectivo de reduzir a inflação. Com esta decisão, as famílias com crédito à habitação irão sofrer novos aumentos da prestação, os quais terão um profundo impacto nas suas condições de vida. Por seu turno, Lisboa é a cidade mais cara para arrendar casa, o que, a constituir uma referência para os restantes grandes centros urbanos, irá provocar uma nova subida dos arrenda,entos. Entretanto, os preços dos alimentos e dos combustíveis podem vir a sofrer novos aumentos, no decurso do embargo do trigo ucraniano e do conflito armado na região. O consumo nacional sofreu uma queda tremenda sobretudo nos bens não essenciais, os quais pertencem a sectores que representam o grosso da mão-de-obra nacional.

Os valores macroeconómicos ainda não reflectem a crise efectiva em que vive um conjunto alargado da população, uma vez que o forte crescimento do turismo tem ajudado a mascarar este cenário e a assegurar o aumento da receita fiscal. O Governo tem vindo a decretar medidas de apoio que se manifestam insuficientes para evitar uma possível estagnação económica e o surgimento de bolsas de pobreza. Do lado da oposição, as propostas do PSD são demasiado vagas e não se focam no curto prazo nem nos agregados mais afectados pela crise. Assim sendo, julgo que o Governo, em conjunto com os demais partidos, deveria procurar implementar medidas de apoio às famílias já no início de Setembro e princípios de Outubro, sobretudo atendendo aos casos de maior vulnerabilidade.

João António Ramos, Póvoa de Varzim

Uma nova ordem desperta no horizonte

O mundo está a mudar. Uma nova ordem organizacional estará a nascer. Encabeçada pelo denominado grupo dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), países que representam cerca de 20% do PIB global e 42% da população mundial, forja-se um rearranjo de forças e da geografia económica e política do mundo, uma tendência inexorável de emergência de um mundo multipolar. Apesar da elevada turbulência e incerteza que paira sobre o mundo, uma ténue esperança esvoaça nos céus, escapando ao crivo de outras potências e da teia de organizações sob alçada do imperialismo. Em termos de paridade de poder de compra, o seu PIB soma já 31,5% do produto mundial.

Apesar das evidentes fragilidades e contradições internas, esta alternativa emergente não deixa de ser indissociável do aprofundamento da crise estrutural do capitalismo e das suas incongruências consequentes, resultando da própria dinâmica de estagnação e crise, e marcando a trajectória de declínio relativo da hegemonia dos EUA e das potências capitalistas que formam o G7. Será esta pretensa ordem emergente uma nova esperança para o futuro da humanidade?

Alfredo Fernandes, Rio Tinto

Isto é gozar com quem trabalha de graça

O Hospital Central de Gaia, no Monte da Virgem, tem um grande espaço para aparcamento de viaturas, para quem dele necessite, mormente doentes, visitantes, profissionais de saúde e voluntários. Algumas destas categorias de utilizadores não pagavam o referido aparcamento, nomeadamente os voluntários. Mas eis que, em finais de Agosto, a empresa exploradora do parque foi substituída, passando os voluntários, utilizadores do parque, a pagar o estacionamento da sua viatura, o que se nos afigura incompreensível. Esperamos que seja posto cobro a esta injustiça, mormente aqueles que dão a outrem, amor e carinho, a troco de nada.

José Amaral, Vila Nova de Gaia