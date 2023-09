Da Suíça Saxónica ao Ruhr, uma Alemanha verde (e não só) para descobrir

Começamos no Leste da Alemanha, na fronteira com a República Checa, e sustemos a respiração. Bastei é um postal tão ilustrado que quase nos corta o ar: no Parque Natural da Suíça Saxónica, a sua impressionante paisagem de formações rochosas inspirou pintores românticos e continua a inspirar viajantes que lá acedem depois de caminharem por dentro deste cenário quase irreal.

O Nicolau Ferreira, sortudo, pôs pés ao caminho e conta-nos como é aquele parque inscrito como Património Mundial da UNESCO. De bónus, ainda nos guia até Lübeck, cidade feita de maçapão e memórias da Liga Hanseática, de que foi capital.

Por sua vez, o Luís J. Santos andou pelo Ruhr, região de passado industrial onde o turismo é uma mina. Literalmente: basta ver o que é, hoje, o Zollverein: um "gigantesco território onde a mineração parou e que agora se vai ocupando de outras artes e indústrias —​ é aqui que fica a ‘Torre Eiffel local’, imponente e preservada estrutura, entrada e postal da nova Essen e do Ruhr".

A mim calhou-me o Norte da Alemanha, entre Bremen, Bremerhaven e Worpswede. A pé, de bicicleta e de barco, andei a explorar uma cidade que é uma jóia arquitectónica, outra virada para o mar e ainda uma que respira arte em cada canto. Pelo Lüneburg Heide, encontrei um pastor e um apicultor que ajudam a cuidar daquela que é uma das mais importantes áreas de urze contíguas da Europa Central.

Bom fim-de-semana e boas fugas!