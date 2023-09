Sismo em Marrocos: “Parecia gelatina. É incrível como tudo se mexeu”

Inês Correia da Silva, de 47 anos, está na parte nova da cidade de Marraquexe, em Marrocos, desde quinta-feira, e diz não ter memória de passar por alguma coisa igual ao sismo que abalou esta sexta-feira Marrocos. "Quando percebemos que a situação era muito grave, levantámo-nos e já não conseguíamos andar em pé", explica.

Passavam alguns minutos das 23h00 quando o abalo atingiu Marraquexe e o primeiro impulso de Inês foi agarrar no telemóvel e no passaporte e procurar a saída da casa em que estava hospedada. As pessoas correram para a rua com "colchões, cobertores", onde ficaram durante várias horas até que pudessem regressar às suas casas. Como forma de prevenção, "começámo-nos a dirigir para zonas sem prédios".

"Eventualmente, consegui falar com Lisboa e a minha filha disse-me que [o sismo] tinha sido enorme e que já estava nas notícias. Soubemos das coisas por Lisboa, porque nem conseguimos perceber o que se estava a passar", conta ao PÚBLICO.

Inicialmente, as pessoas foram aconselhadas a não regressarem às suas casas até à 1h da manhã e, mais tarde, o aviso estendeu-se até às 4h. Inês revela que teve receio de regressar ao apartamento já que não sabia que danos podia o edifício ter sofrido. Quando os abalos começaram, "isto parecia tudo gelatina. É incrível como tudo se mexeu".

Marraquexe é uma das localidades mais atingidas pelo abalo, com registo de vários edifícios colapsados no centro histórico, património mundial da UNESCO. Na província há registo de 12 mortos, mas logo a sul, na província de Al Haouz, mais próxima do epicentro, contam-se pelo menos 394 mortos — o último balanço aponta para mais de 800 no país.

No entanto, o apartamento de Inês Correia da Silva estava exactamente como o tinha deixado quando saiu. "Fizemos as malas todas, vestimo-nos, calçamo-nos, deitamo-nos com as malas e com tudo pronto para estarmos preparados, caso tivéssemos que sair", conta.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, “todos os portugueses com quem, até ao momento, foi estabelecido contacto encontram-se bem, não tendo reportado problemas de saúde ou danos materiais substantivos”.

O ministério está a recolher “toda a informação necessária, especialmente a respeitante aos cidadãos portugueses no território”, sublinhando, porém, que “as comunicações em território marroquino estão condicionadas”. Os números do Gabinete de Emergência Consular são o +351217929714 e o +351961706472.

Marrocos, nomeadamente Marraquexe e as zonas de praia marroquinas Saïdia e Al Hoceima, é um dos destinos normalmente procurados pelos portugueses para férias.