Portugal tem a segunda maior parcela do PRR dedicada à habitação em toda a UE

Itália é o país que destina mais verbas do PRR ao investimento em habitação. No total, as medidas dos 27 para promover a oferta a custos acessíveis ascendem a 15,1 mil milhões de euros.

Com projectos inscritos no valor de 2,7 mil milhões de euros, Portugal é o segundo Estado-membro da União Europeia com uma maior parcela do Plano de Recuperação e Resiliência dedicada ao financiamento de habitação social ou a custos controlados, depois da Itália — a maior beneficiária do fundo Próxima Geração UE, que mobilizou 7,7 mil milhões de euros para o mesmo fim.