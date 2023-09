Portugal eliminado do Europeu de voleibol

Selecção portuguesa perde com a Ucrânia por 3-0 nos oitavos-de-final do EuroVolley.

Tal como acontecera há dois anos, a selecção portuguesa ficou-se pelos oitavos-de-final do Europeu de voleibol, desta vez eliminada pela Ucrânia, por 3-0 (20-25, 19-25 e 22-25). Em Varna, na Bulgária, Portugal poucas vezes conseguiu equilibrar o jogo com os ucranianos, e só esteve perto de discutir um set no final do encontro.

Sempre com um bloco muito eficaz a ler os ataques de Portugal, a que juntaram um serviço muito consistente, os ucranianos nunca perderam o comando do jogo e seguem para os quartos-de-final, onde irão encontrar uma das favoritas ao título, a Eslovénia.

Já Portugal, que chegou a estes "oitavos" como o segundo classificado do seu grupo graças a uma brilhante vitória sobre a Turquia, fecha o EuroVolley na mesma fase em que terminara o de 2021, em que fora eliminado pelos Países Baixos (3-2).