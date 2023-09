Estreia q.b. da Austrália, Irlanda puxou dos galões de favorita

Com George Ford em grande destaque, a Inglaterra conseguiu uma importante vitória frente à Argentina na estreia no Campeonato do Mundo de râguebi de 2023.

O segundo dia do Campeonato do Mundo de râguebi serviu para confirmar as expectativas que havia antes de a prova começar. No grupo de Portugal, a Austrália conseguiu derrotar a sempre poderosa Geórgia, mas os wallabies mostraram que ainda têm muitos problemas para resolver. Diferente é o momento da Irlanda e da Inglaterra Os irlandeses, líderes do ranking mundial, continuam a somar triunfos e atropelaram a Roménia na estreia, enquanto os ingleses sobreviveram a 87 minutos em inferioridade numérica e, com 27 pontos de George Ford, derrotaram a Argentina.