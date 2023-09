Um Pinot Noir alentejano e glu-glu

Um vinho sedoso, aromático e agradável de beber, muito glu-glu. Este Conde d’Ervideira Escolha do Enólogo Pinot Noir 2022 está muito bem afinado e é mais fresco do que seria de esperar.

Quando comecei a escrever sobre vinhos, enfurecia-me ver castas estrangeiras plantadas em território nacional, ainda mais em lugares com clima que desaconselhava a aposta. Fazer vinhos de Pinot Noir no Alentejo ou no Douro, por exemplo, não tinha, nem continua a ter muita lógica. Há castas portuguesas que podem originar vinhos similares aos de Pinot Noir. A Rufete, a Jaen e a Castelão talvez sejam as mais indicadas.