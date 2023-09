Empate força nova votação para cooptação do quinto membro da ERC

O empate na votação dos dois nomes que foram propostos com vista à cooptação do quinto elemento para o novo conselho regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, que decorreu esta sexta-feira, vai obrigar a uma nova votação, ainda sem data marcada.

O jornalista José Alberto Lemos, provedor do Leitor do PÚBLICO, e Ricardo Mourinho de Oliveira e Sousa, juiz do Tribunal Central Administrativo do Norte, tiveram dois votos cada, o que vai obrigar à repetição do acto, sendo que nenhum dos dois pode voltar a ser proposto.

Nesta votação participaram os quatro novos elementos do conselho regulador que fizeram parte de uma lista conjunta do PS e do PSD que foi eleita pela Assembleia da República, no dia 30 de Junho. Os dois membros eleitos pelo PS, Helena Sousa e Telmo Gonçalves, escolheram José Alberto Lemos para ser cooptado para o conselho regulador, e os eleitos pelo PSD, Carla Martins e Pedro Correia Gonçalves, indicaram o juiz Ricardo Mourinho de Oliveira e Sousa.

Num email enviado ao PÚBLICO após a votação, José Alberto Lemos conta que, quando foi convidado pela professora Helena Sousa, catedrática da Universidade do Minho, pediu uma semana para pensar. "Consultei algumas pessoas cuja opinião prezo. Ao fim dessa reflexão respondi que aceitava ponderar a hipótese se o meu nome fosse consensual. E só nesta condição. Os dois elementos indicados pelo PS eleitos na AR (Helena Sousa e Telmo Gonçalves) deram-me a sua confiança e puseram o meu nome na mesa", afirma o jornalista.

"Os dois elementos indicados pelo PSD em sucessivas reuniões não apresentaram qualquer nome alternativo, mas também não votaram o meu nome. Durante mais de um mês, mantiveram uma posição ambígua, que tanto poderia resultar em apoio, como em oposição. Ontem, quinta-feira, surgiu pela primeira vez um nome alternativo ao meu que foi a votação hoje. O desfecho é conhecido", precisa José Alberto Lemos.

"Sempre quis evitar que o meu nome estivesse envolvido numa disputa político-partidária, que me parece nefasta para a ERC. Por isso disse que só admitia ponderar a aceitação do cargo se houvesse consenso. Não tendo sido possível, o assunto para mim morre aqui", declara.

A eleição dos quatro elementos, feita por voto secreto dos deputados, requer uma maioria de dois terços, o que obriga a um acordo entre os grupos parlamentares do PS e do PSD. A Constituição estabelece que a Assembleia da República designa quatro dos cinco membros da ERC, sendo o quinto elemento cooptado entre os designados pelo Parlamento, e nos últimos anos o cooptado tem sido escolhido para presidir a esta entidade reguladora. O próximo presidente da ERC irá suceder ao juiz Sebastião Póvoas, que renunciou ao mandato após a Assembleia da República ter aprovado a lista conjunta apresentada pelos dois partidos.

Dos quatro novos elementos eleitos pelo Parlamento, três são técnicos da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, o que acontece pela primeira vez. Helena Sousa, professora catedrática da Universidade do Minho, especializada em Economia Política dos Media na área da Regulação, é a única que não integra os quadros da ERC. Telmo Gonçalves, também eleito pelo PS, é o responsável pela protecção de dados e investigador da área dos media e do jornalismo.

Quanto aos dois nomes indicados pelos sociais-democratas, Carla Martins coordena a Unidade da Transparência dos Media e Pedro Correia Gonçalves é director executivo da entidade reguladora. Na altura, a nomeação de Pedro Correia Gonçalves para aquele cargo foi posta em causa pela falta de experiência na área dos media e pelo processo de escolha das listas de avaliação dos candidatos ao lugar. O Ministério Público investigou o concurso para director executivo.

Para além do presidente do conselho regulador falta ainda ser designado pela Assembleia da República, sob proposta dos dois partidos, o novo revisor oficial de contas, cujo mandato terminou também em Dezembro de 2022.

As eleições para a ERC estiveram agendadas várias vezes, a primeira das quais ainda em Dezembro, mas foram sendo adiadas por atraso do PSD na indicação dos seus nomes, que só foram tornados públicos no início de Junho. Já o PS em Janeiro tinha formalizado as suas propostas com os dois nomes que vão integrar o novo conselho da ERC.