Costa foi à Madeira lembrar a solidariedade dos governos socialistas com a região

A ajuda para a conclusão do aeroporto e das vias rápidas de acesso, o pagamento de metade da construção do novo hospital do Funchal (edifício, equipamento e até IVA), o apoio para a reconstrução depois das cheias de 2010 e dos incêndios de 2016. Foram vários os exemplos que António Costa levou no bolso para lembrar aos madeirenses o quão solidários têm sido os governos socialistas da República para com aquela região autónoma, apesar de esta ter sido sempre de uma cor política diferente. "E ninguém nos agradece", fez questão de apontar o líder socialista e primeiro-ministro.

No arranque oficial da campanha eleitoral do PS-Madeira, que começa no domingo, António Costa procurou destacar que os socialistas de Lisboa têm ajudado a região e que os socialistas locais têm dado provas da sua boa governação em câmaras municipais madeirenses, como no Machico, onde discursava, mas também na Ponta do Sol ou no Porto Moniz. "Eu sei que é difícil: o PS já foi Governo e oposição na República e nos Açores, mas na Madeira nunca conseguiu ser Governo (...) Não desistimos", afirmou, num incentivo aos socialistas locais. "Em democracia, tanto se serve o país e os cidadãos governando como estando na oposição."

"É para que a Madeira possa contar [com ajuda de Lisboa] quando é necessário que é fundamental mantermos uma trajectória de boas políticas públicas e de crescimento da nossa economia, porque nunca sabemos quando surgem as necessidades", argumentou António Costa para lembrar as últimas dificuldades da covid e da inflação. E para criticar os agoiros da direita sobre a vinda do diabo por se aumentarem os salários. "A direita gosta muito de dizer que em 20 anos só crescemos 0,2% mas repete isso para esconder que, desde 2016, se cresceu dez vezes mais do que entre 2000 e 2015."

Costa criticou quem diz que se trata de um "crescimento ilusório porque é assente no turismo, como se não fosse uma actividade económica absolutamente fundamental. Venham à Madeira dizer isso", desafiou. Mas logo a seguir realçou que as exportações de bens foram superiores às dos serviços em 2022 e defendeu a necessidade de "diversificar as bases da economia".

"A chave da transformação da economia não tem sido a de borlas e baixos salários"; "o que faz desenvolver o país é o investimento nas qualificações e inovação", argumentou, defendendo ser "fundamental colocar os jovens no centro das políticas" de duas áreas chave: emprego e habitação.

Justificando assim a aposta em medidas como o IRS Jovem e a devolução das propinas do ensino superior público a quem ficar a trabalhar no país depois do curso (que denominou agora de "prémio salarial") que anunciou na Academia Socialista esta semana, mas também apoios ao ensino vocacional e ao ensino superior, a programas de arrendamento como o Porta 65, e até lembrando medidas do acordo do ano passado sobre rendimentos com patrões e a UGT, como o salário de entrada de 1300 euros para jovens licenciados.

"Melhores salários e maior rendimento por via do IRS e do prémio salarial. Resolve tudo? Não resolve. (...) Claro que o PSD diz mal. Mas a verdade é: o que fez o PSD? Não, não fez nada. Se tivesse feito nada era menos mal. Mas, da última vez que governou, o que fez foi um enorme aumento de impostos. E em 2020, 21, e 22 votou contra o IRS Jovem. O que vai fazer perante estas propostas para 2024? Querem apostar? Vai votar contra", assegurou.

António Costa voltou ao tema da habitação para criticar "os que dizem que é preciso fazer algo mas votam contra" as medidas do Governo. E para admitir que estas demoram a chegar ao terreno - "nenhuma está pronta" com um estalar de dedos, lembrou -, embora o PRR venha ajudar com 2700 milhões de euros e está a servir para a construção de 800 novas habitações na Madeira, salientou.