Eleanor Catton, uma escritora comprometida. A "swinging art" de Ruy Leitão

Há nas redes sociais "uma espécie de impaciência com os processos naturais do tempo", diz a escritora neozelandesa Eleanor Catton.

"Quanto mais comecei a pensar nisso, mais comecei a pensar que o romance pode oferecer uma espécie de descanso fantástico, porque o romance é uma espécie de antídoto para as redes sociais. É o ‘anti’: é o anti-Twitter, é o antiplataforma, no sentido em que, quando lemos um romance durante algum tempo, nos tornamos outra pessoa. Começamos a pensar como outra pessoa."

A Floresta de Birnam, tragédia satirizante deste tempo, do nosso tempo, é o regresso da mais jovem vencedora do Man Booker Prize, em 2013. É um texto de uma autora, comprometida, à esquerda, mas que vê na esquerda um "niilismo absoluto" que a bloqueia. Isabel Lucas entrevistou-a.

É a história de algo que, segundo Alain Corbin, se extinguiu. O tempo de repouso foi substituído pelo tempo de lazer. Nele, também há horários, obrigações, consumo. Agitação. Aconteceu em meados do século XX, quando acabou o "grande século do repouso", iniciado no último terço do século XIX, defende o historiador francês em História do Repouso.

Com O Mangusto, novela gráfica sobre as dificuldades em comunicar com os outros, Joana Mosi afirma a qualidade da sua BD. "Se a banda desenhada, em Portugal, não dá fama, não dá dinheiro ou notoriedade, então só pode haver uma razão porque continuo a fazê-la. Estou profundamente apaixonada por ela. E isso basta-me."

Como o pai, David, Brandon Cronenberg navega nas águas medonhas do cinema de terror, mas segue o seu próprio caminho, escreve Jorge Mourinha. O MOTELX, em Lisboa, dedica-lhe uma retrospectiva integral a partir de terça-feira. É a primeira vez que os seus filmes são vistos numa sala de cinema em Portugal.

É um mundo bizarro, duvidoso, desconcertante. Quem diria que o telemarketing agressivo nos Estados Unidos daria óptima televisão? Telemarketers, da HBO, é uma série documental de três episódios sobre este mundo, centrada num notável Patrick J. Pespas. Rodrigo Nogueira viu-a e conta tudo.

O encenador luso-moçambicano Victor de Oliveira atira-se a As Areias do Imperador, de Mia Couto, para montar um espectáculo que questiona a história comum dos dois países e o peso da História sobre aqueles que a vivem. É uma forma de "continuarmos a ser vigilantes a certas tentativas de nos levar para trás ou de impedir que possa haver um olhar novo sobre a História", disse a Gonçalo Frota.

"Don't nobody do it better, better than me (...) / I know say one day e go better / I go carry Grammy", canta Burna Boy em African giant (2019). Dito e feito, chegou ao Grammy, à glória, ao topo da música pop de matriz africana. O nigeriano lança agora um álbum-manifesto de vitória, para o bem e para o mal, em que cruza o hip-hop americano dos noventas com outros trânsitos afro-diaspóricos.

Na pintura de Ruy Leitão (1949-1976) há "pentes que arranham, botões que saltaram, feridas que se abrem, rasgões que se fizeram sabe-se lá como, membros decepados, molas que prendem em vez de libertar", escreve Luísa Soares de Oliveira. A "swinging art", muito Pop, muito singular, deste português, é ainda injustamente desconhecida. Uma exposição em Lisboa mostra-a.

Nesta edição analisamos também os novos discos de jaimie branch (grandioso!) e Current Joys; Umberto Eco - A Biblioteca do Mundo, filme de Davide Ferrario; e o livro Livres de Obedecer, de Johann Chapoutot, um olhar sobre o nazismo e a moderna gestão de empresas.

