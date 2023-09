Protagonismo para a bola…oval

Arrancou nesta sexta-feira e logo com um jogo digno de uma final, o Mundial de râguebi. Em Paris, naquela que é a terceira mais importante competição desportiva a nível planetário, França e Nova Zelândia defrontam-se. Portugal, pela segunda vez na sua história, também estará presente. Mas os "lobos" só entram em acção na sexta-feira, dia 16, defrontando o País de Gales.

Durante os 51 dias de competição, o PÚBLICO vai acompanhar de perto o evento, com uma página dedicada à prova e onde poderá encontrar as notícias mais relevantes, todos os resultados e a opinião de especialistas. Isto para além de termos um enviado a França para acompanhar os jogos da selecção portuguesa.

No basquetebol, domingo será dia para se encontrar um novo campeão do mundo. Sérvia e Alemanha, que afastaram de forma surpreendente o Canadá e os EUA, respectivamente, vão disputar o título mundial. Ligeiro favoritismo para os sérvios, uma vez que os alemães chegam, pela primeira vez na sua história, ao jogo decisivo da competição. Contudo, quem elimina o Team USA tem argumentos para vencer a final.

Mas haverá futebol também por estes dias. Na Europa, decorre mais uma jornada dupla de qualificação para o Europeu do próximo ano. Portugal, depois do confronto desta sexta-feira com a Eslováquia, volta a entrar em acção no Algarve, segunda-feira, defrontando o Luxemburgo.

Nota também para o futebol feminino. Em Aveiro, na quarta-feira, Benfica e Sporting disputam a Supertaça, primeiro troféu da temporada, às 19h45. Será a terceira vez consecutiva que os dois emblemas se defrontam na competição. No historial da prova, as "leoas" somam três troféus e as "águias" dois.

No voleibol, prossegue o Europeu, com Portugal a tentar nesta sexta-feira chegar aos quartos-de-final. Para isso precisará de ultrapassar a Ucrânia. No futsal, começa o campeonato nacional e com um jogo apelativo: sábado, às 21h30 o Sporting recebe o Sp. Braga.

No ténis, o Open dos EUA, o último torneio do Grand Slam da temporada, vai conhecer domingo e segunda-feira os seus vencedores, enquanto no ciclismo prossegue a Volta à Espanha, onde João Almeida ocupa o 10.º lugar da classificação geral e, por cá, quarta-feira, começa a Volta a Portugal feminina, que vai estar na estrada até domingo.

Por fim, nota para o motociclismo. Miguel Oliveira vai tentar dar seguimento no Grande Prémio de São Marino de MotoGP, que se disputa neste fim-de-semana, àquele que foi, em Barcelona, há uns dias, um dos seus melhores desempenhos da temporada (em que foi quinto). Já no andebol, quinta-feira (19h45) marca o início da participação do FC Porto na Liga dos Campeões. Os portistas vão tentar entrar com um triunfo perante os polacos do Orlen Wisla Plock.

O que pode ter-lhe escapado no PÚBLICO

O arranque do Mundial de râguebi.

Como foi o fecho do mercado de transferências nos principais campeonatos europeus de futebol​.

A análise de arbitragem aos lances mais polémicos da última jornada da I Liga feita por Pedro Henriques.

O Planisférico falou sobre um prémio Nobel da Física.