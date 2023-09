Florença. Turista entra em fonte para tirar fotografia e danifica estátua centenária de Neptuno

Um turista alemão de 22 anos danificou a centenária estátua de Neptuno, em Florença, depois de entrar na fonte que a rodeia para tirar uma fotografia.

O jovem, residente em Berlim, entrou fonte da Piazza della Signoria na noite de segunda-feira e fugiu do local poucos minutos depois de tiradas as fotografias, juntamente com um grupo de amigos. O alemão acabou por ser identificado pelas autoridades italianas através das imagens de vigilância do local.

Questo turista ha pensato bene di salire sul Nettuno per un selfie. Per fortuna nessun danno, il sistema di allarme ha funzionato. Grazie alle telecamere del Comune è stato individuato e pagherà una multa salata. Contro il vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni pic.twitter.com/QVvBNYaygI — Dario Nardella (@DarioNardella) September 4, 2023

Ao descer e subir da fonte, desenhada no século XVI e restaurada pela última vez em 2018, o jovem terá danificado as patas de um dos cavalos que rodeiam Neptuno e o peso também terá feito com que um de mármore da carruagem que transporta esta figura da mitologia romana se descolasse.

Segundo o jornal italiano Il Tirreno, os danos causados por este turista podem chegar aos 5 mil euros.

"Este turista achou por bem ir até à estátua de Neptuno para tirar uma selfie. Graças às câmaras, foi identificado e pagará uma pesada multa. Não há justificação para o vandalismo do património cultural", escreveu o presidente da Câmara de Florença, Dario Nardella, no X (antigo Twitter).

O caso deste jovem alemão junta-se à lista de actos de vandalismo perpetuados por turistas que visitaram Itália nos últimos meses. Em Junho, a polícia italiana identificou um casal de ingleses como os prováveis culpados por terem gravado um coração com os seus nomes numa parede do Coliseu de Roma, provocando a ira generalizada.