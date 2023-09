Preservar o sangue do cordão umbilical? Saiba porque é tão importante

Quantos transplantes com células estaminais do cordão umbilical já foram realizados?​

O transplante hematopoético é um procedimento raro, realizado apenas quando é necessário proceder à reconstituição da medula óssea de um doente. Até à data há registo de mais de 60 mil transplantes com sangue do cordão umbilical a nível mundial.

E para além da transplantação hematopoiética?

A evolução da medicina e da investigação na área das células estaminais, particularmente do sangue do cordão umbilical, tem mostrado o potencial destas células noutras áreas terapêuticas. Em todo o mundo existem mais de 200 ensaios clínicos a decorrer com sangue do cordão umbilical, e várias centenas de crianças já recorreram ao seu próprio sangue do cordão umbilical em tratamentos experimentais no âmbito de doenças como a paralisia cerebral, o autismo, a perda auditiva adquirida, entre outras.

As células estaminais podem ser usadas no próprio bebé?

A maior parte dos transplantes hematopoiéticos realizados são autólogos, isto é, com células da própria pessoa. Caso o bebé tenha uma doença congénita, as suas células não serão utilizadas no seu tratamento. Todavia, existem doenças que surgem mais tarde, ao longo da vida, e nesses casos a utilização das células do próprio pode ser a opção mais adequada. As células da própria pessoa são 100% compatíveis, reduzindo as limitações presentes num transplante alogénico.

As células estaminais podem ser usadas pelos irmãos?

Sim. Aliás, é entre irmãos que a probabilidade de compatibilidade é maior (se forem filhos do mesmo pai e da mesma mãe). Nesses casos, a probabilidade de compatibilidade total é de 25%. As células estaminais do sangue do cordão umbilical têm ainda a particularidade de não requererem compatibilidade total uma vez que são células mais imaturas.

A clampagem tardia do cordão umbilical é compatível com a recolha de células estaminais?

Sim. Segundo um dos estudos elaborados, até agora verificou-se que a clampagem do cordão umbilical entre 30 a 60 segundos não teve um impacto negativo substancial sobre o número de células obtidas das amostras de sangue do cordão umbilical. No entanto, sabe-se que a clampagem mais prolongada reduz efectivamente o número de células estaminais na amostra colhida, podendo, nesse sentido, limitar a sua utilização clínica no futuro. É então recomendado que após a clampagem do cordão umbilical seja colhido o maior volume de sangue possível para maximizar a quantidade armazenada de células estaminais do sangue do cordão umbilical. Já quanto ao armazenamento do tecido do cordão umbilical, a clampagem não impacta em nada a qualidade e a quantidade de amostra colhida pois as células estaminais estão inseridas no tecido e não em circulação, como acontece no sangue.