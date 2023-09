Um Mundial aberto

Hoje, no Stade de France, inicia-se com o jogo França-Nova Zelândia, que muitos apontam como a antecipação da final, o Mundial 2023, disputado por equipas representativas de vinte países — como defendeu, em 2007, Laurentino Dias, secretário de estado da Juventude e Desporto, junto da IRB — que se juntam em quatro grupos para garantir, aos dois primeiros classificados, quer o acesso aos oitavos-de-final, quer a qualificação para o Mundial 2027, para o qual serão ainda directamente qualificados os terceiros classificados de cada grupo. Entre o jogo desta noite e a final de 28 de Outubro, serão disputados 48 jogos com a participação dos nossos “lobos” em, pelo menos, quatro jogos do Grupo C.

