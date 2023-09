Os recordes dos Mundiais de râguebi

Na rampa de lançamento para o Campeonato do Mundo de râguebi de 2023, o PÚBLICO faz um apanhado dos principais recordes da competição.

Vencedores anteriores

Mundial 1987 (Nova Zelândia): Nova Zelândia - vitória na final contra a França, por 29-9.

Mundial 1991 (Inglaterra): Austrália - vitória na final contra a Inglaterra, por 12-6.

Mundial 1995 (África do Sul): África do Sul - vitória na final contra a Nova Zelândia, por 15-12.

Mundial 1999 (País de Gales): Austrália - vitória na final contra a França, por 35-12.

Mundial 2003 (Austrália): Inglaterra - vitória na final contra a Austrália, por 20-17.

Mundial 2007 (França): África do Sul - vitória na final contra a Inglaterra, por 15-6.

Mundial 2011 (Nova Zelândia): Nova Zelândia - vitória na final contra a França, por 8-7.

Mundial 2015 (Inglaterra): Nova Zelândia - vitória na final contra a Austrália, por 34-17.

Mundial 2019 (Japão): África do Sul - vitória na final contra a Inglaterra, por 32-12.

Marcos históricos

Primeiro ensaio marcado num Mundial: Jones (Nova Zelândia) contra a Itália, em 1987

Primeiro ensaio convertido num Mundial: Fox (Nova Zelândia) contra a Itália, em 1987

Primeira penalidade convertida num Mundial: Collodo (Itália) contra a Nova Zelândia, em 1987

Jogador com mais pontos: Jonny Wilkinson (Inglaterra), com 277 pontos

Jogador com mais pontos num Mundial: Grant Fox (Nova Zelândia), com 126 pontos

Jogador com mais pontos num jogo: Simon Culhane (Nova Zelândia), com 45 pontos

Jogadores com mais ensaios: Jonah Lomu (Nova Zelândia) e Bryan Habana (África do Sul), com 15 ensaios

Jogadores com mais ensaios num Mundial: Jonah Lomu e Julian Savea (Nova Zelândia) e Bryan Habana (África do Sul), com 8 ensaios

Jogador com mais ensaios num jogo: Marc Ellis (Nova Zelândia), com 6 ensaios

Jogador mais novo a marcar um ensaio: George North (País de Gales), com 19 anos e 166 dias

Jogador mais velho a marcar um ensaio: Diego Ormaechea (Uruguai), com 40 anos e 13 dias

Jogador mais novo a jogar num Mundial: Vasil Lobzhanidze (Geórgia) com 18 anos e 340 dias

Jogador mais velho a jogar num Mundial: Diego Ormaechea (Uruguai), com 40 anos e 26 dias

Jogador mais novo a ganhar uma final: François Steyn (África do Sul), com 20 anos e 159 dias

Jogador mais velho a ganhar uma final: Schalk Brits (África do Sul), com 38 anos e 170 dias

Selecção com mais pontos marcados: Nova Zelândia: 2552 (56 jogos)

Mais pontos de uma equipa num jogo

Nova Zelândia-Japão: 145-17 (1995, em Bloemfontein, na África do Sul)

Austrália-Namíbia: 142-0 (2003, em Adelaide, na Austrália)

Inglaterra-Uruguai: 111-13 (2003, em Brisbane, na Austrália)

Selecções com mais títulos

África do Sul e Nova Zelândia (3)

Recorde de espectadores

86.267 no Irlanda-Roménia (2015, em Wembley)