Portugal vence Eslováquia e continua perfeito a caminho do Euro

Bruno Fernandes marcou no triunfo por 0-1 em Bratislava no quinto triunfo consecutivo da selecção. Ronaldo viu amarelo e falha jogo com o Luxemburgo.

Portugal continua perfeito no seu caminho rumo ao Euro 2024, ao triunfar por 0-1 em Bratislava sobre a Eslováquia, mas desta vez tem de agradecer os três pontos a Bruno Fernandes. No dia em que chegou aos 29 anos, foi o médio do Manchester United a dar a prenda, mantendo a selecção portuguesa confortável no comando do Grupo J, com 15 pontos em 15 possíveis, 15 golos marcados e zero sofridos. Nunca Portugal tinha entrado numa qualificação a ganhar os cinco primeiros jogos e este triunfo frente à segunda melhor equipa do grupo deixa a qualificação para o torneio do próximo ano quase uma certeza.

Ao quinto jogo, Martínez experimentou coisas diferentes das que tinha tentado implementar desde o primeiro dia. Abandonou o 3x5x2 para testar um 4x3x3, com João Palhinha a liderar um trio de meio-campo ao lado de Bruno Fernandes e Vitinha, e um ataque entregue a Cristiano Ronaldo mais Bernardo Silva e Rafael Leão. Se a ideia era ter posse de bola e controlo do jogo, não houve uma transposição prática para o relvado. Havia muito espaço entre sectores e a construção a partir de trás era dificultada pela pressão constante dos eslovacos. E quando se tentava a bola longa, os resultados não melhoravam.

A verdade é que podia ter dado resultado logo no primeiro minuto. Palhinha viu a desmarcação de Dalot no flanco direito, o lateral do United captou e distribuiu para Vitinha. Mas o médio do PSG, bem posicionado, atirou ao lado. Depois destes primeiros segundos, o jogo foi dividido e muito perigoso para Portugal. Aos 11’, Polievka recebeu uma bola rasteira no coração da área portuguesa e teve espaço para rematar – não saiu bem e a bola morreu nas mãos de Diogo Costa. Pouco depois, Ivan Schranz teve caminho aberto para a baliza, mas atrapalhou-se e a jogada perdeu-se.

Portugal não parecia muito confortável no jogo e não conseguia canalizar perigo pelos seus jogadores mais criativos – Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Vitinha. A excepção aconteceu aos 17’, num remate de Bruno Fernandes que morreu nas mãos de Dubravka. E tinha alguma dificuldade em lidar com os rápidos e voluntariosos eslovacos, agressivos na recuperação e verticais a atacar.

Positivo/Negativo Positivo Bruno Fernandes No dia em que chegou aos 29 anos, foi o capitão do Manchester United a decidir com um lance bem ao seu estilo. Pegou na bola e esta só parou no fundo da baliza eslovaca. Uma jogada de classe a destoar numa noite pouco brilhante da selecção portuguesa.

Positivo Martin Dubravka Pode não ser titular no milionário Newcastle, mas mantém todas as suas qualidades na baliza da Eslováquia. Sempre bem posicionado e a deter todas as bolas que Portugal enviava na sua direcção. Menos o remate de Bruno Fernandes. Negativo Cristiano Ronaldo Uma noite má para ele é quando não marca golos. Esta foi uma dessas noites. Teve três grandes oportunidades, mas não acertou na baliza. E viu um cartão amarelo que o tira do jogo com o Luxemburgo. Diga-se que não foi o único português pouco inspirado em Bratislava.

Aos 42’, os eslovacos estiveram mais perto do que nunca de chegar ao golo. Jogada pelo flanco direito, Lucas Haraslin recebe na área e, mais uma vez, tem tempo e espaço para fazer o que queria. A bola ainda raspou no poste da baliza portuguesa.

Sem soluções colectivas, teve de ser uma individualidade a resolver. Bruno Fernandes, o aniversariante da noite, recebeu a bola nos pés de Bernardo Silva e partiu para a baliza contrária. Os eslovacos mantiveram-se à distância e o capitão do United, num remate cruzado, fez o golo – não se pode dizer que fosse de acordo com o que se via no campo, mas teve o mérito de esvaziar um pouco o balão da equipa da casa.

A Eslováquia veio com as pilhar recarregadas na segunda parte e, aos 56’, voltou a ter uma bela situação para marcar. Falha de comunicação entre António Silva e Diogo Costa e Schranz conseguiu meter-se no meio dos dois, mas o remate, já em esforço saiu ao lado. E na resposta, aos 62’, Ronaldo teve uma de várias oportunidades, após passe perfeito de Vitinha, mas o remate saiu-lhe mal e, quando tentou corrigir, acertou de raspão em Dubravka – viu amarelo e falha o jogo da próxima segunda-feira com o Luxemburgo.

O capitão da selecção portuguesa ainda teve mais um par de oportunidades para marcar, mas pontaria do homem do Al-Nassr não estava bem calibrada. E o jogo continuou em aberto. Martinez foi refrescando a equipa (com Otávio, Semedo e Neto), tal como Francesco Calzona no lado eslovaco (um dos seus escolhidos foi Bozenik, avançado do Boavista). A equipa da casa não desistiu, mas faltou-lhe o discernimento, e Portugal sobreviveu a mais uma noite desinspirada.