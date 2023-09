Portugal com um desafio maior ao seu registo perfeito

Quatro jogos, quatro vitórias, 14 golos marcados, zero sofridos. Dificilmente poderia estar a correr melhor a campanha da selecção portuguesa rumo ao Euro 2024. Em processo de assimilação das ideias de um novo seleccionador, Roberto Martínez, Portugal tem feito desta qualificação no Grupo J um passeio, com três vitórias robustas (4-0 ao Liechtenstein, 6-0 ao Luxemburgo e 3-0 à Bósnia) e um triunfo no limite (1-0 à Islândia, com golo de Ronaldo, aos 89’). Nesta sexta-feira, em Bratislava (19h45, RTP1), a perfeição portuguesa vai ser desafiada por uma Eslováquia que ainda não perdeu e que tem na defesa uma das suas grandes armas.

Portugal chega a esta quinta jornada como uma de quatro equipas que conseguiram o pleno nas quatro primeiras jornadas – a par de Escócia, Inglaterra e França. Tem o segundo melhor ataque, 14, apenas atrás dos 15 golos da selecção inglesa, e é uma das três que ainda não sofreram golos –as outras são a França e a Hungria.

Já a Eslováquia, que procura a sua terceira qualificação consecutiva para um Europeu, pode não ter um grande virtuosismo ofensivo (apenas cinco golos marcados), mas o seu registo invencível até agora (três vitórias e um empate) explica-se, sobretudo, pela qualidade da sua defesa liderada por aquele que será a sua maior referência, o central do PSG Martin Srkiniar.

Martínez sabe que a Eslováquia será um desafio bem diferente de selecções como o Liechtenstein ou o Luxemburgo, muito frágeis na defesa. "É uma equipa muito bem trabalhada, o mister tem uma ideia muito clara, mostraram que são uma equipa a quem é difícil marcar golos, tem uma grande intensidade sem bola, com uma estrutura e uma ideia que está a crescer. Tem condições para ir ao Europeu", avisou o treinador espanhol sobre o primeiro adversário de Portugal nesta dupla jornada – na segunda-feira, defronta o Luxemburgo, no Algarve.

E como irá a Eslováquia tentar quebrar o favoritismo português? Palavra a Francesco Calzona, o italiano que comanda a Eslováquia desde 2022. “Vários dos nossos jogadores tiveram um bom início de época nos seus clubes, o que nos dá ainda mais confiança. Temos um grande respeito pelo nosso adversário, a equipa de Portugal é de grande qualidade, o seleccionador é muito competente, e eles têm uma equipa que pode vencer o próximo Europeu”, assinalou.

Este será o quinto jogo entre Portugal e Eslováquia, com um registo francamente favorável à selecção nacional. O primeiro cruzamento aconteceu nas qualificações para o Euro 2000, com duas vitórias portuguesas (0-3 em Bratislava e 1-0 em Alvalade). No apuramento para o Mundial 2006, houve empate (1-1) no primeiro jogo e triunfo (2-0) no segundo – Ronaldo marcou nesse jogo o seu oitavo golo na selecção, ele que já vai em 123 em 200 internacionalizações.