EUA falham final do Mundial de basquetebol que terá final europeia

A expectativa era de haver uma batalha da América do Norte na final do Mundial de basquetebol, mas, afinal, vai ser uma batalha europeia. Sérvia e Alemanha vão ao jogo do título, depois de baterem nesta sexta-feira, respectivamente, o Canadá (95-86) e os EUA (113-111), que irão jogar pela medalha de bronze.

Mesmo sem poderem contar com aquele que será o melhor basquetebolista da actualidade, Nikola Jokic, os sérvios contaram com o acerto de Bogdan Bogdanovic (23 pontos) e Ognjen Dobric (16 pontos) para abaterem uma equipa canadiana recheada de talento da NBA e apontada como uma das candidatas ao título. RJ Barrett acabou por ser o melhor do Canadá, com 23 pontos.

Depois de uma grande surpresa, veio uma surpresa ainda maior, com a Alemanha a parar o Team USA graças a uma bela exibição colectiva. Com seis jogadores com dez ou mais pontos, a Alemanha teve vários heróis em vários momentos. Andreas Obst, base do Bayern Munique, foi o melhor marcador (24 pontos), bem secundado por Franz Wagner (22 p.), Daniel Theis (21 p.) e Dennis Schroeder (17 p. e nove assistências).

É a primeira vez que a Alemanha vai à final de um Mundial de basquetebol, enquanto para os norte-americanos este foi mais um fracasso no basquetebol internacional – em 2019 não passaram dos quartos-de-final. Mais uma vez, foi Anthony Edwards a marcar o ritmo da selecção orientada por Steve Kerr, com 23 pontos.