Apresentação do Grupo A do Mundial 2023: Duelo entre favoritos

França e Nova Zelândia não deverão ter dificuldades para conseguirem o apuramento para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo de râguebi.

O 10.º Campeonato do Mundo de râguebi arranca na noite desta sexta-feira, no Stade de France, com um duelo entre dois dos principais favoritos a vencerem a competição. Num Grupo A onde França e Nova Zelândia estão muito acima da concorrência, a Itália lutará pelo terceiro lugar – que dará o apuramento para o Mundial da Austrália, em 2027 -, enquanto o objectivo de Uruguai e Namibia passará por terminarem com uma vitória.