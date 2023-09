Tomaz Morais: “Portugal é capaz de fazer coisas inacreditáveis”

O ex-seleccionador nacional, responsável pela primeira presença portuguesa de sempre num Mundial, lança um olhar sobre as possibilidades da equipa no torneio.

Em 2007, com apenas 37 anos, era um dos mais jovens técnicos a comandar um dos 20 países no Campeonato do Mundo, mas levava consigo o feito de ter conseguido que Portugal fosse a única selecção amadora a apurar-se para a competição. Dezasseis anos depois, e já não estando directamente ligado à modalidade, Tomaz Morais acredita que neste regresso a um Mundial de râguebi Portugal será “capaz de fazer coisas inacreditáveis no jogo” e terá de "estar confiante”: “A selecção actual pode fazer uma bela surpresa”.