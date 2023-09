Fim-de-semana na TV: de King Richard: Para Além do Jogo à música no Vale do Silêncio

CINEMA

A Ilha das Mentiras

TVCine Edition, sábado, 11h05

No segundo dia de 1921, numa manhã de nevoeiro intenso, o Santa Isabel naufragou com 260 pessoas que queriam emigrar para Buenos Aires, Argentina. Este filme, que marca a estreia da jornalista espanhola Paula Cons na realização, conta a história das três jovens pescadoras que, a muito custo pessoal, conseguiram salvar 48 dessas pessoas, e dos mistérios que rodeiam o acidente.

Vitória & Abdul

AXN Movies, sábado, 17h38

Uma história biográfica que adapta a obra homónima escrita por Shrabani Basu, sobre a relação entre a Rainha Vitória e Abdul Karim, o seu empregado indiano. Essa amizade fez com que a soberana, que se isolava desde a morte do príncipe Alberto, seu marido e conselheiro, mudasse a sua forma de estar no mundo. A realização e o argumento são de Stephen Frears. As interpretações estão entregues a Ali Fazal, Tim Pigott-Smith, Eddie Izzard e Judi Dench.

King Richard: Para Além do Jogo

Nos Studios, sábado, 21h15

Foi o papel que deu o Óscar de melhor actor a Will Smith em 2022, na mesma cerimónia em que protagonizou o polémico estalo a Chris Rock. Encarna Richard Williams, o pai das tenistas Serena e Venus Williams, num drama biográfico sobre sacrifício, superação e motivação. A realização é de Reinaldo Marcus Green; o argumento, de Zach Baylin. Além de Smith, o elenco conta com Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn e Jon Bernthal.

O Fim do Mundo

RTP2, sábado, 00h11

O luso-suíço Basil da Cunha escreve e realiza este premiado filme dramático, em que as interpretações estão entregues a actores não-profissionais: Michel David Pires Spencer, Lara Cristina Cardoso, Marco Joel Fernandes e Alexandre Da Costa Fonseca, entre outros.

Spira, de 18 anos, passou os últimos oito a cumprir pena numa casa de correcção. Agora, regressa ao bairro da Reboleira, Amadora, onde vive a família. Contentes com o seu regresso, todos fazem questão de que se sinta em casa. Todos menos Kikas, um dos mais influentes traficantes do bairro, que considera Spira uma ameaça e que vai fazer de tudo para que ele não seja aceite.

Gilbert Grape

AXN Movies, domingo, 14h

Gilbert Grape (Johnny Depp) é, aparentemente, um jovem igual a tantos outros. Mas o seu quotidiano nada tem de comum. É ele quem sustenta a família desde a morte do pai, ao mesmo tempo que tenta controlar as irmãs excêntricas, o irmão com deficiência intelectual (Leonardo DiCaprio) e a mãe obesa (Darlene Cates). Tudo muda quando uma jovem (Juliette Lewis) surge na sua vida. Realizado por Lasse Hallström, o filme valeu a DiCaprio a sua primeira nomeação para um Óscar, em 1994.

Justiça para Emmett Till

TVCine Top, domingo, 21h30

Em 1955, Emmett Till, um jovem afro-americano de 14 anos, vai ao Mississípi visitar a família. Quando está numa loja com os primos, é acusado de desrespeito por Carolyn Bryant, uma mulher branca. A notícia espalha-se. Emmett é capturado, espancado e atirado ao rio. Dias depois, Mamie Till-Mobley, a mãe, recebe o seu corpo em Chicago, desfigurado pela violência das agressões.

Revoltada mas determinada, faz-lhe um funeral com o caixão aberto para que todos possam ver o que lhe foi feito. A comunicação social cobre a história, chocando a opinião pública. A 23 de Setembro do mesmo ano, o júri absolve os agressores. A sentença causa uma enorme indignação a nível nacional, impulsionando movimentos a favor dos direitos da população afro-americana.

Chinonye Chukwu escreve e realiza este drama sobre a história real de Emmett Till e da corajosa Mamie Till-Mobley, que transformou o seu desgosto num importante momento de reflexão e esperança no futuro.

DOCUMENTÁRIOS

Planeta Verde

Odisseia, sábado, 13h29

Apresentada por David Attenborough e timbrada pela BBC, anuncia-se como uma incursão “às vidas invisíveis e secretas” das plantas. Recorrendo a “câmaras especializadas que nos permitem viajar para lá do alcance do olho humano para examinar melhor e com maior profundidade, como nunca antes foi feito”, revela a importância das plantas para os ecossistemas, o tipo de relações – simbióticas, vantajosas ou agressivas – que estabelecem com os outros seres vivos e as batalhas que enfrentam para assegurar a persistência da sua espécie.

A série documental é composta por cinco episódios. Neste sábado, passam os três primeiros, dedicados aos ambientes tropicais, aos aquáticos e às quatro estações. Uma semana depois, no mesmo horário, vão para o ar os dois restantes, sobre mundos desérticos e humanos.

Konono Nº1 Meets Batida (Making of)

RTP2, domingo, 22h55

O premiado grupo congolês Konono Nº1 faz pulsar a tradição africana em experiências amplificadas para o transe. Nasceu nos anos 1970, pela mão de Mawangu Mingiedi, mas foi em 2004 que agitou o mundo, graças ao álbum Congotronics. Desde então, colaborou com músicos como Björk ou Herbie Hancock e tornou-se presença assídua nos grandes festivais.

Em 2015, os Konono Nº1 escolheram o luso-angolano Pedro “Batida” Coquenão para produzir um disco. Esta é uma porta aberta a esses dias de gravações, num estúdio lisboeta visitado por outros músicos e amigos.

Isabel II: Uma Rainha Como Nunca Viu

RTP1, domingo, 23h45

A propósito do primeiro aniversário da morte da rainha Isabel II (a 8 de Setembro), o canal público transmite um documentário “original e revelador” sobre a monarca britânica. O autor é Roger Michell, o realizador de Notting Hill, para quem este foi um projecto pessoal e derradeiro – trabalhou no filme praticamente até morrer, em Setembro de 2021.

Zé Pedro Rock ‘n’ Roll

RTP2, domingo, 1h35

Tinha em palco o carisma das estrelas, movendo-se ao sabor dos acordes simples em que se funda o som da sua banda, e, fora dele, uma genuinidade cativante e calorosa. Com assinatura de Diogo Varela Silva, esta homenagem em forma de documentário mistura imagens de arquivo, registos inéditos e entrevistas a familiares e amigos de Zé Pedro (1956-2017), o fundador e guitarrista dos Xutos & Pontapés que se transformou num ícone do rock português.

“Eu tenho sempre tempo para falar de rock ‘n’ roll”, costumava dizer. E fazia-o com os companheiros de banda, com camaradas músicos, com técnicos de som e de palco, com anónimos, novos e velhos, que o abordavam para trocar dois dedos de conversa. Zé Pedro tinha sempre tempo.

MÚSICA

Uma Noite No Vale 2023

RTP2, sábado, 22h03

Directo. Nos últimos anos, o concerto da Orquestra Gulbenkian no Vale do Silêncio tornou-se um dos momentos mais aguardados da programação Lisboa na Rua, este ano rebaptizada de Festas na Rua. Desta vez, o público é presenteado com música de John Williams, o grande compositor de música para cinema.

As partituras vão da Marcha Imperial da Guerra das Estrelas à magia de Harry Potter, passando pelas não menos memoráveis bandas sonoras de E.T. - O Extraterrestre ou Parque Jurássico. O momento serve também para inaugurar a nova temporada Gulbenkian Música.

INFANTIL

Turbo (VP)

Fox, sábado, 10h03

Comédia de animação de David Soren sobre um pequeno caracol de jardim que sonha ser o mais veloz dos gastrópodes. A obsessão é tal que fez dele um pária na sua pacata comunidade. Mas conformar-se é, para ele, um destino mais triste do que uma morte lenta.

Um dia, depois de ser atropelado por um carro em alta velocidade, adquire um poder que o torna capaz de atingir velocidades vertiginosas. Decide então realizar a maior ambição da sua vida: competir com os mais conceituados pilotos de IndyCar dos EUA. E nada nem ninguém o vai parar.

Titan - Depois da Destruição da Terra (VP)

Nos Studios, domingo, 8h37

Filme de animação realizado por Gary Goldman e Don Bluth, nomeado para o Saturno de melhor filme de ficção científica em 2001.

No início do terceiro milénio, a Terra é destruída e incinerada pelos drej (espécie alienígena de insectos de aço inoxidável). O cientista Sam Tucker ainda tem tempo de colocar o filho, Cale, numa nave de fuga. Ao despedir-se de Cale, entrega-lhe um anel que lhe pede para usar sempre. Quinze anos mais tarde, Cale percebe porquê: esse anel contém as coordenadas para encontrar Titan, uma grande nave que é a última esperança para salvar a Humanidade da extinção.