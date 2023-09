Clima no ténis: protesto de activistas interrompe Open dos EUA

Quatro pessoas foram detidas pela polícia de Nova Iorque. Três dos manifestantes foram escoltados para fora do estádio. mas um quarto actvista fixou os seus pés descalços no chão da bancada.

Manifestantes pelo clima interromperam a semifinal feminina do Open dos Estados Unidos entre a americana Coco Gauff e a checa Karolina Muchova durante quase uma hora nesta quinta-feira.

Com Gauff a ganhar um set e a segurar o serviço para abrir o segundo, surgiram distúrbios na parte superior do Arthur Ashe Stadium, o maior recinto desportivo com capacidade para mais de 23 mil pessoas.

Stacey Allaster, directora executiva da Associação de Ténis dos Estados Unidos (USTA), disse à ESPN que os distúrbios envolveram quatro manifestantes do clima.

Mais tarde, a USTA emitiu um comunicado confirmando que quatro pessoas foram detidas pela polícia de Nova Iorque. "Três dos quatro manifestantes foram escoltados para fora do estádio sem mais incidentes", afirmou o comunicado da USTA. "O quarto manifestante fixou os seus pés descalços no chão da bancada.

"Devido à natureza desta acção, foi necessário recorrer à polícia de Nova Iorque e a pessoal médico para retirar este indivíduo do estádio em segurança." Fotografias do local mostram os manifestantes com camisolas com o slogan "End Fossil Fuels" (acabem com os combustíveis fosseis).

Enquanto os jogadores olhavam para as bancadas, os seguranças invadiram a secção em torno da qual os manifestantes gritavam. As imagens da televisão mostravam mais de uma dúzia de agentes da autoridade na secção.

Os jogadores foram escoltados para fora do campo por um funcionário da USTA e regressaram para um aquecimento 45 minutos mais tarde, antes de o jogo recomeçar.

Este ano, vários eventos desportivos importantes foram alvo de grupos climáticos. Os manifestantes "Just Stop Oil" interromperam os jogos em Wimbledon em Julho, lançando fita adesiva laranja misturada com peças de puzzle durante os jogos.