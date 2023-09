P24. A covid-19 ainda é perigosa? Epidemiologista defende vacina gratuita para os mais jovens

Depois de um Verão com muita circulação de pessoas e alguns eventos de massas, como a Jornada Mundial da Juventude e os festivais de verão, e com uma nova variante do vírus a circular, os números da covid-19, no final de Agosto, voltaram a níveis de Novembro de 2012.

Esta semana, o Centro Hospitalar Lisboa Norte, ao qual pertencem os hospitais Santa Maria e Pulido Valente, voltou a determinar o uso de máscaras nos internamentos.

Isto significa que a covid-19 ainda é perigosa? Com o Outono e Inverno a aproximarem-se, voltamos a uma fase crítica?

A vacinação da população acima dos 60 anos, gratuita a partir de 29 de Setembro, é suficiente para controlar o número de infecções?

Neste episódio, conversamos com Henrique Barros, epidemiologista e presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.