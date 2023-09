Outubro é o novo prazo para instituições subirem salário de amas de creches familiares

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) e as instituições do sector social e solidário assinaram um memorando de entendimento, esta quarta-feira, que prevê um aumento da comparticipação do Estado às respostas sociais garantidas por estes organismos. O documento prevê também que as amas das creches familiares, dependentes deste sector, e que desde Janeiro aguardam por aumentos prometidos para essa altura, passem a ter um contrato de trabalho sem termo a partir de Outubro.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt