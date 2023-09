Contra “números mediáticos”: Costa faz rentrée com recados a Marcelo

Na abertura da Academia Socialista, o primeiro-ministro sublinhou o valor da estabilidade política e do cumprimento do programa de Governo sufragado nas urnas.

Depois de um Verão cheio de picardias e de algumas divergências entre São Bento e Belém, como foi o caso do pacote Mais Habitação, o primeiro-ministro e líder do PS fez o seu primeiro discurso político depois de férias com alguns recados ao Presidente da República. Na abertura da Academia Socialista, nesta quarta-feira à noite, a rentrée do PS, António Costa sublinhou o valor da estabilidade governativa e criticou quem na política faz “números mediáticos”.

Lembrando que é o primeiro chefe de Governo do PS que foi militante da Juventude Socialista, a estrutura que promove a Academia Socialista, Costa começou por dizer que a sua intervenção era mais “um contributo para reflexão” e “menos um comício”. Numa intervenção em que anunciou várias medidas destinadas aos jovens, as primeiras palavras fizeram lembrar as suas declarações da passada quarta-feira, horas antes da reunião do Conselho de Estado, quando se assumiu como um “fazedor” e não um “comentador”.

“A melhor forma de mobilizarmos as pessoas para a política, de acreditarem na utilidade da política, [de] combater os populismos, não é com discursos, é focando a acção política nas pessoas e na construção do futuro do país”, disse.

O secretário-geral do PS condenou a opção dos políticos pela mediatização das acções: “A política não pode ser um exercício de números mediáticos, mas tem de ser aquilo que as pessoas de bom senso e razoabilidade sabem o que a política é”, disse, para logo a seguir sublinhar a ideia de que uma vitória eleitoral “sela um contrato” com os cidadãos, o que supõe o cumprimento de um programa sufragado nas urnas.

“Há uma noção que temos de ter: é que o contrato que os políticos celebram com os cidadãos nas eleições é mesmo um contrato em que se empenhem para cumprir, mesmo que seja difícil, mesmo que haja imprevistos, sobressaltos, é para cumprir. Essa não é só uma questão de credibilidade da política, é também uma questão de confiança dos cidadãos, dos agentes económicos daquilo que é a previsibilidade”, sustentou, admitindo que há uma “avaliação contínua” e que o Governo não vai apenas a “exame final”.

Sobre o veto ao pacote Mais Habitação — em que Marcelo já assegurou ainda ter uma palavra a dizer —, o primeiro-ministro tentou amenizar, por um lado, a divergência que o Governo mantém com o Presidente. “Não podemos desistir da batalha da habitação. Não é contra ninguém; é a favor destas novas gerações, das famílias que não têm dinheiro para suportar o aumento das rendas, de quem se quer separar e não consegue pagar uma casa”, argumentou.

Por outro lado, o chefe de Governo deixou uma pergunta em jeito de resposta às críticas da oposição à direita e também do Presidente sobre o programa Mais Habitação: “Eu pergunto se é justo, se é ético e se é moral, quando há tantas pessoas a quererem uma vida nova e tantas casas a precisarem de uma nova vida, que direito há de manter as casas fechadas?”

Colocando a certeza como um “bem precioso” em tempos de “incerteza”, Costa sublinhou a importância da “estabilidade, da previsibilidade das políticas e da determinação” para as prosseguir, com vista a que as pessoas sintam que a vida política “não é algo artificial mas algo de concreto e que tem que ver com a sua própria vida”. O chefe de Governo voltou a vincar o seu papel de “fazedor” e não de “falar”, o que “compete a outros”, palavras que foram ditas no dia em que ficou em silêncio no Conselho de Estado sobre a situação nacional.

Apesar de o Presidente da República ter vindo a confirmar que não deu a palavra ao primeiro-ministro na reunião — informação que António Costa se tinha recusado a revelar —, ambos afastam a ideia de uma querela ou diferendo entre os dois.