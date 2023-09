Rui Moreira é presidente da Câmara do Porto ou do FC Porto?

Não é minimamente aceitável, no ano de 2023, que presidentes de câmara, ministros, deputados, cardeais ou bispos continuem a tomar posições públicas de apoio a presidentes do Benfica ou do Porto.

Tenho uma costela que gosta de Rui Moreira. Infelizmente, é uma costela flutuante. A costela que gosta de Rui Moreira aprecia sobretudo a sua independência. Como bom provinciano que sou, sempre reconheci em alguns betos criteriosamente seleccionados, sobretudo da região do Porto, um certo jeito para dizerem o que bem lhes apetece; um “estou-me-cagandismo” saudável, de que o país precisa, derivado de uma educação em lar com pedigree, de uma carteira atestada, de um ego insuflado e do exercício genuíno de liberdade que advém do facto de se acharem bestiais.