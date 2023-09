A pior das desavenças

Presidente e primeiro-ministro até podem ter apreço pessoal um pelo outro, podem dizer que se dão muito bem, mas politicamente marcam terreno da pior das formas e de tal maneira que só podem alimentar uma desconfiança mútua. O país não ganha nada com isso. O Presidente Marcelo tem passado os últimos meses em remoques sucessivos ao Governo, desde que o primeiro-ministro desautorizou a sua vontade na demissão do ministro João Galamba. Marcelo tem pugnado pelo aproveitar de uma situação político-social que tem enfraquecido um governo rodeado de greves por todos os lados. São constantes comentários, dias a fio, ora aqui e ali com ameaças veladas, destinados a pôr Costa e o seu Governo em sentido, a reduzir-lhe a base de sustentação, lançando a suspeição de um iminente golpe final (em que tudo pode acabar em eleições antecipadas), por desempenho governamental inadequado em áreas tão sensíveis como a habitação, a educação ou a saúde.

O Presidente manifesta assim vontade em atar o Governo por todos os meios, reduzindo-lhe margem de manobra. António Costa responde a esta forma de guerrilha equiparando o Presidente a um comentador, não mais do que isso, face a quem a melhor resposta, no essencial, pode estar no silêncio como aconteceu com um Conselho de Estado, previsto para incrementar a borrasca, mas que não deu em nada. É a pior das desavenças e que os afasta cada vez mais.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Uma maioria é uma utopia

Em alturas eleitorais vemos por vezes os políticos a pedirem a maioria como forma de se obter estabilidade. Curiosamente, em Portugal tem-se verificado que as maiorias parlamentares são a grande causa de uma ingovernabilidade e que para a maioria dos portugueses representa uma vida com mais dificuldades. Quando há maioria parlamentar, os partidos da oposição perdem todo o seu o peso negocial, os governos tornam-se arrogantes e a luta passa a ser entre o primeiro-ministro e o Presidente da República. O que estamos a passar agora é o mesmo que já se passou com Cavaco Silva e Mário Soares.

Cada vez mais, vamos tendo a noção de que os dirigentes partidários estão mais preocupados com eles mesmos e, como tal, não é sua prioridade o bem comum mas o poder. O resultado está à vista. O principal resultado continuará a ser o total desinteresse pela política, como veremos nas próximas eleições europeias.

António Barbosa, Porto

Governo e Presidente da República

O primeiro-ministro, no início do ano, confrontando o Presidente da República (PR), resolveu manter como ministro das Infra-Estruturas João Galamba. A partir daí, o PR usou o cargo para sistematicamente fazer avisos ao Governo sobre quaisquer matérias que não fossem do seu agrado, de acordo com as suas competências. A função do PR não é fazer ameaças (chantagem) ao Governo sobre aquilo que acha ou não. O PR deve manter as suas funções longe de qualquer aparência de querer mandar no Governo, pois isso não se enquadra nas suas funções. O PR deve agir em conformidade com as suas funções, tal como o Governo, sem cair no descrédito de um “fala-barato”. Estas “intromissões” de um órgão de soberania em outros agradará a muitos, mas não dignifica os órgãos de poder, ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira

Teresa de Sousa e Edgar Morin

Na sua crónica de 06-09-2023 sobre o discurso de Edgar Morin na sua recente visita a Lisboa, esa de Sousa diz o uinte: “Morin olha com enorme preocupação para o conflito na Ucrânia, o que talvez justifique algumas das suas posições mais controversas sobre a necessidade de lhe pôr fim o mais depressa possível.” Foi pena esa de Sousa não expandido a sua crónica e exposto as posições do filósofo sobre este conflito (guerra) que a cronista classifica como “mais controversas”. esa de Sousa poderia também mencionado o que Edgar Morin disse sobre este conflito (guerra), meia dúzia de dias após a Rússia ter invadido a Ucrânia, e que foi simplesmente isto: “Antes de nos indignarmos, é preciso pensar.” Para bom entendedor, meia palavra basta.

Ronald Silley, Canadá