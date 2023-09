A esta distância, e embora possa não se confirmar, tudo aponta para que a marca do Orçamento do próximo ano seja a redução de impostos sobre o rendimento.

Faltam 33 dias para que se cumpra o ritual de, em cima da meia-noite, o ministro das Finanças ir do Terreiro do Paço ao Palácio de São Bento para entregar ao presidente da Assembleia da República uma pen drive com o Orçamento do Estado para 2024 — o orçamento do IRS.