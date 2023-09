Em família, entre pinturas, dinossauros e lábios que dançam

VISITAS

Arte no Jardim: Monet & Klimt

29 de Junho a 17 de Setembro

Em Guimarães, o Jardim do Museu de Alberto Sampaio serve de cenário a uma experiência luminosa. Com o cunho do ateliê OCubo, o edifício serve de tela à celebração da vida e da obra de dois génios da pintura: Claude Monet e Gustav Klimt.

Uma viagem multissensorial ao ar livre, pensada especificamente para o lugar que ocupa e habitada por esculturas que remetem para o Jardim de Giverny de Monet e para a Árvore da Vida de Klimt, mas também por notas de Frédéric Chopin e Ludovico Einaudi e pelas linhas de Alberto Caeiro e de Raul Brandão.

Para ver de terça a domingo, das 21h30 às 23h, com bilhetes a 9€ (grátis para crianças até aos cinco anos).

Look at Porto

Sobrevoar a cidade Invicta na companhia de um dragão. É esta a proposta do espaço Look at Porto, instalado no Largo Joaquim Magalhães de Vila Nova de Gaia, onde os visitantes “ganham asas” e voam sobre o rio Douro e alguns dos lugares mais emblemáticos do Porto (Livraria Lello, Palácio da Bolsa, Teatro Nacional São João e Estação de S. Bento são alguns dos exemplos).

Tudo numa experiência imersiva em 5D onde, garante a promotora Eventline, "até os ventos nortenhos e os salpicos das águas que banham a cidade" se sentem.

A viagem tem duração de dez minutos e está disponível todos os dias, das 10h às 20h. Os bilhetes custam 9€; 6€ para crianças e seniores.

FESTIVAIS

Caramulo Motorfestival

8 a 10 de Setembro

O maior festival motorizado de Portugal volta às estradas do Caramulo para fazer as delícias de miúdos e graúdos, apreciadores e apaixonados da vida sobre rodas.

Na rota desta 18.ª edição estão mais de mil veículos, entre clássicos e supercarros, passeios, provas, concentrações, exibições, paradas, exposições, encontros com pilotos consagrados, automobilia e actividades que até as crianças podem conduzir. A abrilhantar o programa (que pode ser conhecido ao detalhe aqui), estão as celebrações dos 75 anos da Porsche, Lotus e Land Rover, dos 110 anos da Aston Martin, dos 100 anos das motos BMW e dos 30 anos do Renault Twingo.

Pantomima

8 a 10 de Setembro

Durante três dias, o Parque da Cidade de Loures transforma-se numa enorme tenda de circo, cortesia do festival internacional de circo Pantomima, que aqui se estreia pelas mãos da companhia Gato Ruim.

Acrobatas, malabaristas, palhaços e outros performers, entre talentos nacionais e internacionais, espalham a arte circense pelo recinto convidando também a descobrir e a experimentar os ossos do ofício. A entrada é livre.

É Só Palheta

9 e 10 de Setembro

No Jardim da Anta e na Casa da Marioneta, em Agualva (Sintra), a conversa é entre as marionetas e o público.

A segunda edição do Encontro de Teatro Tradicional Dom Roberto alinha espectáculos para toda a família, destacando os encantos da arte bonecreira, que tanto tem de humor como de história. A espalhar a missiva estão dez roberteiros de vários pontos do país e as respectivas palhetas que inspiram o nome do evento, organizado pela companhia Valdevinos Teatro de Marionetas.

Sábado e domingo, a partir das 16h, com entrada gratuita.

Artes à Rua

5 a 10 de Setembro

Évora volta a encher as ruas, praças e jardins com arte. Com a descolonização do pensamento e a igualdade de género a servir de inspiração à criação, a quinta edição do festival acolhe 280 artistas de dez países, servindo concertos, oficinas, conversas, novo circo, desfiles de Gigabombos e, até, bailes para a infância.

O programa é gratuito e pode ser consultado em www.facebook.com/artes.a.rua.evora.

EXPOSIÇÃO

Dino On The Road

1 de Setembro a 8 de Outubro

A Fundação Cultursintra e o Dino Parque da Lourinhã levam os dinossauros a passear à Quinta da Ribafria, na Várzea de Sintra.

Com 15 gigantes pré-históricos alinhados, a exposição centra-se na Era Mesozóica e pretende dar a conhecer estes animais de forma lúdica e pedagógica.

As portas estão abertas todos os dias, das 10h às 18h. A entrada é gratuita para crianças e jovens até aos 18 anos; os maiores de idade terão de desembolsar 5€.

Foto Dino On The Road DR

TEATRO

Pinóquio e O Lençol Mágico

9 de Setembro a 1 de Outubro

É no mundo do “magnífico mentiroso” Pinóquio que se centra a narrativa da peça, aqui contada com novos contornos.

Nesta aventura, o famoso boneco de madeira esculpido por Geppetto, a quem o nariz cresce sempre que mente, descobre que há lençóis mágicos que tornam as pessoas inteligentes. Com superpoderes e sem necessidade de ir à escola, Pinóquio vai poder ver os fios invisíveis que nos guiam, como marionetas que somos.

O texto é de Rui Xerez de Sousa; a encenação, de Patrícia Pinheiro. Em cena no Teatro Meridional, em Lisboa, com sessões ao sábado e domingo, às 11h, e bilhetes a 8€.

MÚSICA

Concertos para Bebés: Lábios Que Dançam

10 de Setembro

Partindo da premissa de que “nascemos programados para comer o mundo e saber dele pelo gosto que nos deixa nos lábios”, entoada por Paulo Lameiro e pela família Musicalmente, o novo concerto dedicado à primeira infância põe a tónica na harmónica de boca. Cabe ao convidado Gonçalo Sousa mostrar a que sabe esse instrumento.

Domingo, às 10h e às 11h30, no Convento de São Francisco, em Coimbra. A entrada custa 4€.

LEITURAS

Setembro é Mês de (Re)Começar

9 e 10 de Setembro

O Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa) abre portas à nova temporada com uma sessão de contos e leitura em voz alta.

O livro Com o Tempo, de Isabel Minhós Martins e Madalena Matoso, serve de ponto de partida ao encontro que sublinha a importância de contar o tempo, descobrir que há muitas formas de chegar a diferentes princípios e recomeçar. Sábado e domingo, às 11h30, por 1€.